У Эриксена была остановка сердца

А когда это Дания проиграла финнам 0:3??? Как же достали ляпы редакторов на бомбардире…
Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что случилось с его полузащитником Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии (0:1). Игрока реанимировали прямо на поле.
«Кристиан Эриксен перенес остановку сердца.
Игроки шокированы случившимся. Мы постараемся сделать всe, чтобы с футболистами всe было нормально, чтобы они пришли в себя. Времени немного, но мы постараемся сделать все, чтобы подготовиться. Мы сможем собраться и показать себя в матче с Бельгией.
Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него в следующих матчах», – сказал Хьюлманд.
- Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.
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