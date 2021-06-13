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    У Эриксена была остановка сердца

    Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что случилось с его полузащитником Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии (0:1). Игрока реанимировали прямо на поле.

    «Кристиан Эриксен перенес остановку сердца.

    Игроки шокированы случившимся. Мы постараемся сделать всe, чтобы с футболистами всe было нормально, чтобы они пришли в себя. Времени немного, но мы постараемся сделать все, чтобы подготовиться. Мы сможем собраться и показать себя в матче с Бельгией.

    Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него в следующих матчах», – сказал Хьюлманд.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4876

      filosof sparty 18 минут назад

      А когда это Дания проиграла финнам 0:3??? Как же достали ляпы редакторов на бомбардире…

      0
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      Рейтинг: +5798

      vladik12 > filosof sparty 13 минут назад

      Поплыл? 1:0 в пользу финнов.

      0
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      Рейтинг: +19807

      slavutiq70 > filosof sparty 8 минут назад

      Ну а чё парни вы хотели сейчас профессиональных журналистов почти не осталось, сплошные блогеры ,,,

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