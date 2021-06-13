У Эриксена была остановка сердца

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд рассказал, что случилось с его полузащитником Кристианом Эриксеном в матче Евро-2020 против Финляндии (0:1). Игрока реанимировали прямо на поле.

«Кристиан Эриксен перенес остановку сердца.

Игроки шокированы случившимся. Мы постараемся сделать всe, чтобы с футболистами всe было нормально, чтобы они пришли в себя. Времени немного, но мы постараемся сделать все, чтобы подготовиться. Мы сможем собраться и показать себя в матче с Бельгией.

Кристиан сказал, что хотел, чтобы мы играли дальше. Было приятно видеть улыбку на его лице. Будем играть ради него в следующих матчах», – сказал Хьюлманд.

Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.

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