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    Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, ему делали непрямой массаж сердца

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией. Ему пришлось делать непрямой массаж сердца.

    Игру приостановили. Эриксена реанимируют сотрудники скорой помощи.

    Перед инцидентом Эриксен не участвовал в единоборстве, он упал на газон без контакта.

    Фото: твиттер УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2232

      seth343 13 минут назад

      Такая вот у них организация ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +7174

      FanatSerj 14 минут назад

      ужас, ужас на поле, ужас что нет скорой, как будто какие то средние века, надеемся на чудо чтобы всё будет хорошо.

      1
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      Рейтинг: +5659

      Томик 20 минут назад

      Я в шоке. Где реанимационная? Когда побежали с носилками уже надо было грузить и производить необходимые процедуры. Что там на поле искусственный массаж сердца делать?.....Посмотрите любой матч 90-х даже у нас - грязь на поле, хреновый газон, но пожарка и скорая за воротами. Ужас, а не организация. Цеевропа. Нас бы за такое сожрали, не дай бог бы подобное случилось.

      6
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      Рейтинг: +7649

      knikos > Томик 9 минут назад

      Причём и скорая и пожарная машина стояли наготове даже на играх второй лиги и чемпионата края !!! А тут Чемпионат Европы ! Позор !!!

      0
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      Рейтинг: +59

      стоп кран > Томик 1 минуту назад

      Где реанимационная? ..... Что там на поле искусственный массаж сердца делать?.======Ну так и скорая делала бы массаж сердца .Там на поле были врачи.Как и в каждой команде.

      0
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      Рейтинг: +5659

      Томик > стоп кран 31 секунду назад

      Вы врач? Если да, то не несите *****. А если нет - вообще ничего не несите лучше.

      0
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      Рейтинг: +3787

      Из Твери Леха 20 минут назад

      Едрить-колотить, вот это страсти. Здоровья.

      2
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      Рейтинг: +9844

      BRO_football 21 минуту назад

      Какое-то "шакальное" видео приложили. На Спортбоксе уже давно выложили фрагмент в нормальном качестве.

      0
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      Рейтинг: +2781

      Kollljan 22 минуты назад

      Так люди умирают от допинга.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +866

      Semargl18 27 минут назад

      Похоже на инсульт... по видео

      1
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      Рейтинг: -1787

      Вот оно чё Михалыч 30 минут назад

      Очень печально...Все болелы в мире приняли эту печаль.

      2
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      Рейтинг: +3787

      Из Твери Леха > Вот оно чё Михалыч 20 минут назад

      он живой. че городишь.

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      Рейтинг: -1787

      Вот оно чё Михалыч > Из Твери Леха 12 минут назад

      Печаль о том что случилось..Если живой -- все мы будем рады.

      1
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      Рейтинг: +3271

      Semenycch 31 минуту назад

      Хочется отметить, как достойно ведут себя футболисты и тренеры и рефери и болельщики. А вот почему нет на стадионе скорой не понятно. Или она есть, просто стоит за стадионом, без возможности проехать на арену?

      2
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      Рейтинг: +168

      armen10 > Semenycch 28 минут назад

      Вот вот, вобще не понятно, почему сразу машину скорой не пригнали и в больницу повезли

      2
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      Рейтинг: -115

      Woodbreak 34 минуты назад

      Просто шок какой-то

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