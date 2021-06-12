Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, ему делали непрямой массаж сердца

Такая вот у них организация ЧЕ.
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией. Ему пришлось делать непрямой массаж сердца.
Игру приостановили. Эриксена реанимируют сотрудники скорой помощи.
Перед инцидентом Эриксен не участвовал в единоборстве, он упал на газон без контакта.
Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, у него остановилось сердце. Сейчас его пытаются реанимировать. pic.twitter.com/LmtVWaiV0K— Двач (@ru2ch) June 12, 2021
Фото: твиттер УЕФА.