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    Лукаку: «Было сложно играть с Россией. Я много плакал, мне было страшно за Эриксена»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что испытывал стресс в матче Евро-2020 против сборной России (3:0). Несмотря на это, он сделал дубль.

    «Я очень доволен победой, но для меня было сложно играть, мои мысли были с моим товарищем по «Интеру» Кристианом Эриксеном. Надеюсь, он здоров, и я посвящаю эту победу ему.

    Я много плакал, мне было страшно. Мои мысли с ним, его двумя детьми и его семьей», – сказал Лукаку.

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    Источник: Football Italia

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