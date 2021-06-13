Лукаку: «Было сложно играть с Россией. Я много плакал, мне было страшно за Эриксена»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сообщил, что испытывал стресс в матче Евро-2020 против сборной России (3:0). Несмотря на это, он сделал дубль.
«Я очень доволен победой, но для меня было сложно играть, мои мысли были с моим товарищем по «Интеру» Кристианом Эриксеном. Надеюсь, он здоров, и я посвящаю эту победу ему.
Я много плакал, мне было страшно. Мои мысли с ним, его двумя детьми и его семьей», – сказал Лукаку.
- Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.
«Люблю тебя!». Лукаку посвятил гол в ворота России одноклубнику Эриксену
Источник: Football Italia