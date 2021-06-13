Уткин: «Думаю, Эриксен закончил с футболом»

Видеоблогер Василий Уткин предполагает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен завершит профессиональную карьеру после потери сознания на поле накануне в матче с Финляндией (0:1). Датчанину 29 лет.

«Честно говоря, я думаю, что Эриксен закончил с футболом. После такого играть в футбол на высоком уровне ему не доведется», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать прямо на стадионе.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Матч Дания – Финляндия (0:1) прерывали более чем на 1,5 часа.

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