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Уткин: «Думаю, Эриксен закончил с футболом»

13 июня 2021, 11:27
8

Видеоблогер Василий Уткин предполагает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен завершит профессиональную карьеру после потери сознания на поле накануне в матче с Финляндией (0:1). Датчанину 29 лет.

«Честно говоря, я думаю, что Эриксен закончил с футболом. После такого играть в футбол на высоком уровне ему не доведется», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

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Источник: Бомбардир.ру
Дания. Суперлига Италия. Серия А Дания Интер Эриксен Кристиан Уткин Василий
Комментарии (8)
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slavа0508
1623576379
Главное выжил парень , футбол это ещё не всё в жизни , тем более денег думает хватает сможет заняться чем хочет,,,,,
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portero
1623576484
Василий выдал , всем понятно что вероятность продолжения меньше 5%...
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Garrincha58
1623579309
время покажет что скажут врачи какой дадут прогноз и совет, а там ему решать, но факт что с ним теперь вряд ли кто заключит долгосрочный контракт
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rash1959
1623580110
По простому можно сказать, что петух в жопу клюнул. А дальше уже сам пусть смотрит, бросать "курить" или нет. Здрровья
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САНЁК17
1623589101
Карвахал тоже пережил такими болей,он вылечился и играет
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El_Chori
1623750850
Чот у скандинавов реально часто проблемы со здоровьем( странно это...
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