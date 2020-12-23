Уткин: «Думаю, Эриксен закончил с футболом»

По простому можно сказать, что петух в жопу клюнул. А дальше уже сам пусть смотрит, бросать "курить" или нет. Здрровья
Видеоблогер Василий Уткин предполагает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен завершит профессиональную карьеру после потери сознания на поле накануне в матче с Финляндией (0:1). Датчанину 29 лет.
«Честно говоря, я думаю, что Эриксен закончил с футболом. После такого играть в футбол на высоком уровне ему не доведется», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.
- Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать прямо на стадионе.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Матч Дания – Финляндия (0:1) прерывали более чем на 1,5 часа.
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