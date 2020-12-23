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    Уткин: «Думаю, Эриксен закончил с футболом»

    Видеоблогер Василий Уткин предполагает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен завершит профессиональную карьеру после потери сознания на поле накануне в матче с Финляндией (0:1). Датчанину 29 лет.

    «Честно говоря, я думаю, что Эриксен закончил с футболом. После такого играть в футбол на высоком уровне ему не доведется», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3788

      rash1959 59 минут назад

      По простому можно сказать, что петух в жопу клюнул. А дальше уже сам пусть смотрит, бросать "курить" или нет. Здрровья

      2
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      Рейтинг: +13131

      Garrincha58 1 час назад

      время покажет что скажут врачи какой дадут прогноз и совет, а там ему решать, но факт что с ним теперь вряд ли кто заключит долгосрочный контракт

      0
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      Рейтинг: +19769

      slavutiq70 > Garrincha58 57 минут назад

      Что бы кто не сказал из врачей а бог своё сказал и если продолжит , то дураком будет какой бы контракт не был, денег думаю давно на жизнь заработал,,,,

      0
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      Рейтинг: +4246

      solodealer 1 час назад

      Эриксен закончил с футболом
      Дык и пох...!!)
      ГЛАВНОЕ, ЧТО ФУТОЛ НЕ ПОКОНЧИЛ С ЭРИКСЕНЕМ!)))

      3
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      Рейтинг: +47779

      portero 2 часа назад

      Василий выдал , всем понятно что вероятность продолжения меньше 5%...

      2
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      Рейтинг: +19769

      slavutiq70 > portero 1 час назад

      И главное зачем???гневить бога не стоит,,,,

      4
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      Рейтинг: +19769

      slavutiq70 2 часа назад

      Главное выжил парень , футбол это ещё не всё в жизни , тем более денег думает хватает сможет заняться чем хочет,,,,,

      3
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