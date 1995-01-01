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    «Кристиан вне опасности». Эриксен находится в сознании, может дышать и говорить

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя после потери сознания. Об этом сообщил диктор стадиона «Паркен».

    «Эриксен находится в сознании и стабильном состоянии. Дальнейшая информация по матчу будет позже», – сказал диктор.

    Агент Эриксена сообщил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить. «Кристиан вне опасности», – сказал агент.

    • Эриксен упал на газон вне контакта/единоборства.
    • После реанимационных мероприятий прямо на стадионе Эриксена увезли в больницу.
    • Сборная России выразила поддержку Эриксену.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии26
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      Рейтинг: +992

      wobaekat 53 минуты назад

      Напугал ты нас до ужаса, Кристиан
      Здоровья крепкого

      3
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      Рейтинг: +2864

      PAREVG. 1 час назад

      Дай Бог здоровья.
      Врачи молодцы, вытащили парня с того света, смотрелось жутко - массаж сердца, дефибриллятор, каталка...

      3
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      Рейтинг: +19714

      slavutiq70 > PAREVG. 52 минуты назад

      Те врачи кто вытащил молодцы ,,,,но почему реанимация не выехала на поле и не забрала сразу ,,, минуты были потеряны которые могут отразиться на здоровье,,,

      1
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      Рейтинг: +2864

      PAREVG. > slavutiq70 35 минут назад

      А вот этого я вообще не понял, у нас скорая прямо на стадионе дежурит.
      Может на том стадионе нет возможности въехать на поле, поэтому только каталку вывезли.

      0
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      Рейтинг: +18295

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну слава Богу, самое страшное позади, теперь остается провести необходимые обследования в результате остановки сердца и пройти реабилитацию в госпитале. Здоровья, Кристиан Эриксен.

      3
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      Рейтинг: +2831

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Я не врач, но по моим понятиям рано утверждать, что :«Кристиан вне опасности». Такой эпизод вряд ли не оставит свой след на здоровье. Это не удар по ногам, по всем видео было понятно, что произошла остановка сердца. Дай Бог что бы всё закончилось лёгким испугом, хотя такой испуг, называть лёгким- это уже за гранью.

      3
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      Рейтинг: +12861

      KLIM777 2 часа назад

      Еще поразил момент по МАТЧ ТВ, как студия связалась с каким-то кардиологом, который сказал, что мяч попал в живот. Я в акуе какие у нас врачи работают. Даже не разобрался в моменте, лишь бы ляпнуть после чекушки

      4
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      Рейтинг: +7669

      knikos > KLIM777 1 час назад

      Ты , видать , не до конца слушал этого врача . Что он там про Протокол говорил ? И про ЧМ-18 . И про то , что " Его (игрока ) жизни уже ничего не угрожает. Остальное зависит от реабилитации" ? Хрень тут пишешь ...про чекушку .

      0
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      Рейтинг: +12861

      KLIM777 > knikos 1 час назад

      Я слушал его до конца. Причем здесь угрожает или не угрожает.

      Я говорю про то, что он слепой и прежде чем сказать, что-либо надо разобраться в ситуации. Какой чм? Какой протокол?

      0
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      Рейтинг: +3047

      Axe111 2 часа назад

      Здоровья мужику! Главное восстановится к нормальной жизни,а футбол не главное!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +508

      Ёжик в тумане 2 часа назад

      Чемпионат Европы,начался как то неудачно для сборной Дании.Слава богу,что футболиста удалось спасти.Вот таких врачей надо награждать, а не поющих трусов как Моргенштерн на премии Муз тв

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7669

      knikos > Ёжик в тумане 2 часа назад

      На Матч ТВ кардиолог по видеосвязи сказал , что врачи просто выполнили свою работу , строго согласно протоколу . Такой же протокол был на ЧМ-18 для российских врачей , дежуривших на стадионах .

      0
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      Рейтинг: +2831

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Слава Богу что вернули к жизни. Жаль что этот ЧЕ для него закончен. Дай Бог что бы смог вернуться на поле хотя бы в следующем сезоне.

      4
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      Рейтинг: +2864

      PAREVG. > Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Да хрен с ней, с карьерой, главное жив остался!!!

      1
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      Рейтинг: +479

      kosmonaft 2 часа назад

      врачи конечно красавцы но где блин скорая человек 15 минут при смерти лежал на поле

      3
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      Рейтинг: +165

      Рыжий дьявол > kosmonaft 2 часа назад

      Вот именно, эти минуты потом могут сказаться на здоровье,,,

      4
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      Рейтинг: -1778

      Вот оно чё Михалыч > kosmonaft 1 час назад

      Тебе дабл ойпу сказали------врачи просто выполнили свою работу , строго согласно протоколу . Такой же протокол был на ЧМ-18 для российских врачей , дежуривших на стадионах .

      1
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      Рейтинг: +5793

      vladik12 2 часа назад

      Врачи, которые прямо на поле сориентировались и сделали массаж сердца... Вы не герои. Вы... Просто ТИТАНЫ!

      5
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