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  • «Кристиан вне опасности». Эриксен находится в сознании, может дышать и говорить

«Кристиан вне опасности». Эриксен находится в сознании, может дышать и говорить

12 июня 2021, 21:01
26

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя после потери сознания. Об этом сообщил диктор стадиона «Паркен».

«Эриксен находится в сознании и стабильном состоянии. Дальнейшая информация по матчу будет позже», – сказал диктор.

Агент Эриксена сообщил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить. «Кристиан вне опасности», – сказал агент.

  • Эриксен упал на газон вне контакта/единоборства.
  • После реанимационных мероприятий прямо на стадионе Эриксена увезли в больницу.
  • Сборная России выразила поддержку Эриксену.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Чемпионат Европы Дания. Суперлига Дания Интер Финляндия Эриксен Кристиан
Комментарии (26)
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Spinorr
1623520951
Уф. Слава богу!
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deinego77@yandex.ru
1623521117
Здоровья !!! Он сильный ! Молодец!
Ответить
swot1205
1623521166
Красавчик, мужчина выкарабкался
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Korsar_03
1623521350
Крис, не пугай так больше. Давай, выздоравливай. Мы все с тобой
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vladik12
1623521758
Врачи, которые прямо на поле сориентировались и сделали массаж сердца... Вы не герои. Вы... Просто ТИТАНЫ!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1623522200
Слава Богу что вернули к жизни. Жаль что этот ЧЕ для него закончен. Дай Бог что бы смог вернуться на поле хотя бы в следующем сезоне.
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Axe111
1623523247
Здоровья мужику! Главное восстановится к нормальной жизни,а футбол не главное!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1623523727
Я не врач, но по моим понятиям рано утверждать, что :«Кристиан вне опасности». Такой эпизод вряд ли не оставит свой след на здоровье. Это не удар по ногам, по всем видео было понятно, что произошла остановка сердца. Дай Бог что бы всё закончилось лёгким испугом, хотя такой испуг, называть лёгким- это уже за гранью.
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PAREVG.
1623527396
Дай Бог здоровья. Врачи молодцы, вытащили парня с того света, смотрелось жутко - массаж сердца, дефибриллятор, каталка...
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wobaekat
1623528139
Напугал ты нас до ужаса, Кристиан Здоровья крепкого
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