«Кристиан вне опасности». Эриксен находится в сознании, может дышать и говорить

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя после потери сознания. Об этом сообщил диктор стадиона «Паркен».
«Эриксен находится в сознании и стабильном состоянии. Дальнейшая информация по матчу будет позже», – сказал диктор.
Агент Эриксена сообщил, что футболист самостоятельно дышит и может говорить. «Кристиан вне опасности», – сказал агент.
- Эриксен упал на газон вне контакта/единоборства.
- После реанимационных мероприятий прямо на стадионе Эриксена увезли в больницу.
- Сборная России выразила поддержку Эриксену.
Источник: твиттер Фабрицио Романо