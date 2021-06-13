«Интер»: «Эриксен отправил сообщение в клубный чат. Ситуация под контролем»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в состоянии отправлять сообщения. Об этом сказал директор «Интера», клуба датчанина, Джузеппе Маротта.

«Эриксен несколько минут назад отправил сообщение в чат «Интера». Мы с оптимизмом смотрим на развитие ситуации с Кристианом. В сборной Дании нам сказали, что она под контролем», – проинформировал Маротта.

Эриксен потерял сознание в матче против Финляндии, его пришлось реанимировать прямо на стадионе.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Матч Дания – Финляндия (0:1) прерывали более чем на 1,5 часа.

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