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    «Интер»: «Эриксен отправил сообщение в клубный чат. Ситуация под контролем»

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен в состоянии отправлять сообщения. Об этом сказал директор «Интера», клуба датчанина, Джузеппе Маротта.

    «Эриксен несколько минут назад отправил сообщение в чат «Интера». Мы с оптимизмом смотрим на развитие ситуации с Кристианом. В сборной Дании нам сказали, что она под контролем», – проинформировал Маротта.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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