Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха забил гол в ворота «Нордшелланда» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Дании.
Он поразил ворота хозяев на 29-й минуте, сделав счет в игре равным – 1:1.
Однако «Вайле» не смог избежать поражения. «Нордшелланд» забил еще два гола во втором тайме и одержал победу со счетом 3:1.
Онугха забивает в 4-м матче подряд за «Вайле». Всего он отметился пятью голами в этих встречах.
- Онугха вернулся в «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена».
- Всего на его счету 8 голов в текущем чемпионате Дании. Первые 3 он забил за «Вайле» прошлым летом в начале сезона, до перехода в «Копенгаген».
Источник: «Бомбардир»