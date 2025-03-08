Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха забил гол в ворота «Нордшелланда» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Дании.

Он поразил ворота хозяев на 29-й минуте, сделав счет в игре равным – 1:1.

Однако «Вайле» не смог избежать поражения. «Нордшелланд» забил еще два гола во втором тайме и одержал победу со счетом 3:1.

Онугха забивает в 4-м матче подряд за «Вайле». Всего он отметился пятью голами в этих встречах.