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  • Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд

Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд

Сегодня, 10:20

Российский нападающий «Вайле» Герман Онугха забил гол в ворота «Нордшелланда» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Дании.

Он поразил ворота хозяев на 29-й минуте, сделав счет в игре равным – 1:1.

Однако «Вайле» не смог избежать поражения. «Нордшелланд» забил еще два гола во втором тайме и одержал победу со счетом 3:1.

Онугха забивает в 4-м матче подряд за «Вайле». Всего он отметился пятью голами в этих встречах.

  • Онугха вернулся в «Вайле» на правах аренды из «Копенгагена».
  • Всего на его счету 8 голов в текущем чемпионате Дании. Первые 3 он забил за «Вайле» прошлым летом в начале сезона, до перехода в «Копенгаген».

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Источник: «Бомбардир»
Дания. Суперлига Вайле Нордшелланд Онугха Герман
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