Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА

Дания не поддерживает призывы снять санкции с российского футбола.

Также эта европейская страна будет добиваться отстранения команд из Беларуси.

Позицию Датского футбольного союза (ДФС) озвучил ее менеджер по коммуникациям Фредерик Палле Педерсен.

– Недавно генеральный секретарь РФС говорил, что в Дании хотят, чтобы российский футбол «страдал». Какова позиция ДФС?

– Позиция ДФС давно сформирована, и она выглядит следующим образом. С начала конфликта на Украине российский футбол был исключен из международных соревнований. Это решение было принято в 2022 году УЕФА и ФИФА, это решение поддержал ДФС.

В начале октября 2023 года УЕФА предложил разрешить участие российских юношеских команд (до 17 лет) при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет. Этот пункт вызвал протест и был отозван.

Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира ДФС не примет участие в соревнованиях с российским участием.

Датский футбол поддерживает решения МОК, УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.

ДФС подчеркивает, что Беларусь также должна быть исключена из международного футбола, поскольку страна способствует конфликту.

Если Беларусь не будет отстранена, ДФС поднимет этот вопрос в УЕФА и ФИФА.