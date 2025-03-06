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Европейская страна выступила против возвращения России в турниры ФИФА и УЕФА

Вчера, 20:55
48

Дания не поддерживает призывы снять санкции с российского футбола.

Также эта европейская страна будет добиваться отстранения команд из Беларуси.

Позицию Датского футбольного союза (ДФС) озвучил ее менеджер по коммуникациям Фредерик Палле Педерсен.

– Недавно генеральный секретарь РФС говорил, что в Дании хотят, чтобы российский футбол «страдал». Какова позиция ДФС?

– Позиция ДФС давно сформирована, и она выглядит следующим образом. С начала конфликта на Украине российский футбол был исключен из международных соревнований. Это решение было принято в 2022 году УЕФА и ФИФА, это решение поддержал ДФС.

В начале октября 2023 года УЕФА предложил разрешить участие российских юношеских команд (до 17 лет) при соблюдении определенных условий, включая нейтралитет. Этот пункт вызвал протест и был отозван.

Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира ДФС не примет участие в соревнованиях с российским участием.

Датский футбол поддерживает решения МОК, УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.

ДФС подчеркивает, что Беларусь также должна быть исключена из международного футбола, поскольку страна способствует конфликту.

Если Беларусь не будет отстранена, ДФС поднимет этот вопрос в УЕФА и ФИФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Дания. Суперлига Россия Дания Беларусь
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Комментарии (49)
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кайрос
1741285038
Там не только Дания.Там большинство европейских стран против.Только может Венгрия, Орбану там проплатили за пророссийскую позицию--тот будет за.
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alex1951
1741288252
Пацаны,хорош собачиться .... Скоро Гренладия войдет в нашу компанию..И она полюбит Россию...Как старый морской волк говорю.... Так ,что слезьте с дивана болтуны...
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alex1951
1741290192
Ващеето здесь о футболе!!!!! А вас понесло хер знает куда..... Угомонитесь ,,политики херовы,, Бомба для футбола ,а не для политики! А ежель ,что не так ---- дуйте ,,Москва.Кремль,Путя,, Нам лично на него насрать.... Ибо он столько молдых парней загубил!!!!!!!!
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темирхан
1741294372
позиция датского ФУТБОЛЬНОГО союза? да ладно! позиция правительства страны, а не футбольного правительства.
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Интерес
1741294833
На то он и ********.
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Борис34684
1741312980
Ну, судя по фамилии этого менеджера, они там все такие. Какой смысл наших жополизов от РФС ждать когда нас пригласят. Сталина на вас нет, он бы вас воспитал в духе патриотизма. Давно надо было перейти в Азию и играть.
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Сахалинский Браконьер
1741315719
Не берут нас в футбольное сообщество? Надо как в старом фильме..."А кто не будет брать, отключим газ..."
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ЗаЖиМ
1741319969
И фамилия у него ********
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BarStep
1741323531
Да насрать…
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Oldtrafford83
1741324788
Да и покуй на вас чертей, вы и во вторую мировую нациков с цветами встречали когда вас оккупировали за 6 часов, больше бы за Гренландию переживали, а то скоро языки придётся красить в звёздно полосатый флаг))
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