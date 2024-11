Компания экс-игрока сборной Испании Андреса Иньесты Never Say Never (NSN) объявила о покупке датского клуба «Хельсингор». Он выступает в третьем по силе дивизионе.

«Я попытаюсь привнести в «Хельсингор» весь опыт, накопленный в разных средах, развить клуб», – сказал Иньеста.

Андрес завершил карьеру в этом году, последним клубом стал «Эмирейтс» из ОАЭ.

Иньеста – чемпион мира и Европы.

«Хельсингор» основан в 2005 году.

