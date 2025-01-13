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  • Тюкавин в отпуске встретился с обладателем «Золотого мяча»

Тюкавин в отпуске встретился с обладателем «Золотого мяча»

13 января 2025, 16:38
4

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как провел зимний отпуск.

«Обычно встретились с командой, пока не успели пообщаться, потому что все бегали по кабинетам. В самолете и на сборах все обсудим.

Отлично провел отпуск, отдохнул с женой и ребенком, все хорошо. В первый раз был в Италии и в горах, все понравилось, я доволен.

Мы играли в теннис с папой, рядом тренировались [Янник] Синнер, [Карен] Хачанов, [Андрей] Рублев. Приятно было наблюдать, был момент, получилось сфоткаться с Синнером. Сейчас одним из любимых теннисистов является Синнер, такой молодой, хорошие подачи, смотрел матчи. Уже начался Открытый чемпионат Австралии, будем следить.

Еще встретил Луку Модрича, шли из ресторана, смотрю, он идет. Ничего не обсуждали. Подумал, что нужно сфоткаться, сфотографировались, разошлись.

Я не говорил, что являюсь игроком «Динамо», он это и так знает, шучу, конечно. Просто сфотографировались, разошлись«, – заявил Тюкавин.

  • В этом сезоне нападающий «Динамо» забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • Лука Модрич – игрок «Реала». В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Динамо Модрич Лука Тюкавин Константин
Комментарии (4)
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Иван Петров 1986
1736776719
Вот это то к чему всем надо стремиться.
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Plyash
1736778786
Да уж,Лука Модрич это целая эпоха...Повезло Косте.
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миша-мишин-google
1736820552
Дебил какой-то. Давно заметил - рпл страна сплошных идиотов.
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