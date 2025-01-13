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    Футболист «Зенита» сделал пересадку волос

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что во время отпуска перенес операцию.

    – Нуралы, как прошел ваш отпуск?

    – В этом году потяжелее было, потому что в конце года в предпоследнем матче получил травму, плюс еще решил сделать пересадку волос. Пересадку сделал у себя в Алма-Ате, в турецкой клинике.

    – Пересадка волос. Как вы на это решились? Больно ли это? К чему быть готовым тем, кто однажды тоже решит пойти этой дорогой?

    – Пока рано что-то говорить, потому что результат будет через полгода. Сама процедура нормальная, только долгая: в 9 начал операцию и только в 18 часов вечера закончил.

    Это не очень больно – только когда обезболивающие делают, тогда неприятно. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти, как минимум.

    • В этом сезоне Алип забил 1 гол и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    13.01.2025 17:52
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    Комментарии (42)
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    ...уефан
    1736782065
    ...ну, всё! Полный зашквар Зенита! Один, как шлюха одевается, другой с жопы на голову волосы повтыкал)...
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    Иван Петров 1986
    1736784532
    Волосы, наверное, с ж..ы взяли. Не приживутся.
    Ответить
    Мордаванин
    1736785298
    прибежали завистливые ,плешивые но голож.пые хряки)
    Ответить
    Айболид
    1736785838
    В свинарнике все фатазии про жопы . На большее ума то не хватает .
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736786120
    Как Пуйоль теперь будет…
    Ответить
    Каратель помойников
    1736786266
    Супер футбольная новость! Круче только про силиконовых шмар
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    lordmrv
    1736789848
    Респект! Не постеснялся рассказать. Удачной процедуры Нуралы!
    Ответить
    Борис34684
    1736828203
    Бакланы выщипали что ли.
    Ответить
    DMитрий
    1736840915
    Пол года игру головой не увидим.
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    Куарежма 31ру
    1736849594
    видимо только такие новости в это трансферное окно и будут
    Ответить
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