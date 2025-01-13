Футболист «Зенита» сделал пересадку волос

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, что во время отпуска перенес операцию.

– Нуралы, как прошел ваш отпуск?

– В этом году потяжелее было, потому что в конце года в предпоследнем матче получил травму, плюс еще решил сделать пересадку волос. Пересадку сделал у себя в Алма-Ате, в турецкой клинике.

– Пересадка волос. Как вы на это решились? Больно ли это? К чему быть готовым тем, кто однажды тоже решит пойти этой дорогой?

– Пока рано что-то говорить, потому что результат будет через полгода. Сама процедура нормальная, только долгая: в 9 начал операцию и только в 18 часов вечера закончил.

Это не очень больно – только когда обезболивающие делают, тогда неприятно. Я сейчас не могу никому это рекомендовать, три-четыре месяца должны пройти, как минимум.