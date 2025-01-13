Глушенков впервые прокомментировал появление в женской одежде на Мальдивах

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своем скандальном наряде во время отпуска.

Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.

Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.

– Давайте вспомним историю вашего проигрыша Юрию Горшкову на Мальдивах. Легко ли согласились выполнить обещание? Как это выглядело со стороны вашими глазами?

– Я не только Юрию Горшкову проиграл (смеется). Так получилось, так сложилась ситуация. Я никогда не отказывался от проигранных желаний, всегда выполняю.

– В случае вашего проигрыша условием было надеть одежду вашей девушки, а что было на кону у Юры?

– У Юры была на кону чуть другая одежда, но тоже его жены (улыбается).