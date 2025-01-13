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    • Глушенков впервые прокомментировал появление в женской одежде на Мальдивах

    Глушенков впервые прокомментировал появление в женской одежде на Мальдивах

    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своем скандальном наряде во время отпуска.

    • Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.
    • Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.

    – Давайте вспомним историю вашего проигрыша Юрию Горшкову на Мальдивах. Легко ли согласились выполнить обещание? Как это выглядело со стороны вашими глазами?

    – Я не только Юрию Горшкову проиграл (смеется). Так получилось, так сложилась ситуация. Я никогда не отказывался от проигранных желаний, всегда выполняю.

    – В случае вашего проигрыша условием было надеть одежду вашей девушки, а что было на кону у Юры?

    – У Юры была на кону чуть другая одежда, но тоже его жены (улыбается).

    • Глушенков в «Зените» с лета 2024 года.
    • В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    13.01.2025 16:58
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    Комментарии (18)
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    ...уефан
    1736778100
    ...и глаза, голубые-голубые. До бессмысленности, осознанно-голубые...
    Ответить
    Plyash
    1736778201
    Что скандального в его прикиде?Обычный унисекс и детские приколы с подружкой. Лучше гляньте повнимательней на Крида,или обрусевшего,обнаглевшего болгарина,на его рожу и одёжку в различных передачах. Пора это чмо уже в родные радужные пенаты гнать...
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    TIMOTHY
    1736780174
    Придурки
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    ziborock
    1736781328
    Какой человек такие и желания, гомосячьи! Одним словом клоун!
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    serhio80
    1736782215
    Так они потом дальше играть сели и следующие желания были уже 18+ в итоге чпокнули максимку по давней питерской традиции, хорошо хоть не раздевалке как азмунку
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    Номэд
    1736785068
    Он же в педоклубе и надо соответствовать имиджу
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    парольрыбамеч
    1736785629
    Ну чо...За свои слова ответил. Мужик сказал-мужик сделал. Зюба, учись.Ты ж Геничу спор проиграл, а потом спрыгнул от обещания.Когда спрыгивал звуки были. Вжик, вжик---и больше не мужик.)))
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    crf575757
    1736785976
    Господи! Молодой,а уже такой придурок!
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    lordmrv
    1736790073
    Ну мало ли проиграл, ну мало ли исполнил спор, придурок тот, кто видео выложил. С такими друзьями и врагов не нужно.
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    VVM1964
    1736794956
    Никакого скандального наряда не вижу, скрытой пропаганды или чего либо еще - вишу шутки и веселье, ну может озорство !!! Раздувают из мухи слона ! Лет 5 назад посмеялись бы и забыли, а сейчас все озаботились этой темой ... Интересно этот идиотизм присущ только нам ??? ... Хотя, наверное нет - кто-то уничтожал воробьев, кто-то сжигал ведьм... масштаб конечно не тот, но природа поведения, думаю одна !!!... Ату его !!! ...
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