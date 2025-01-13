Глушенков впервые прокомментировал появление в женской одежде на Мальдивах

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своем скандальном наряде во время отпуска.
- Его запечатлели на Мальдивах в розовой обтягивающей кофте, штанах в сеточку и тапках Dolce&Gabbana.
- Футболист вышел на прогулку в одежде своей девушки, поскольку проиграл желание одноклубнику Юрию Горшкову в карточную игру UNO.
– Давайте вспомним историю вашего проигрыша Юрию Горшкову на Мальдивах. Легко ли согласились выполнить обещание? Как это выглядело со стороны вашими глазами?
– Я не только Юрию Горшкову проиграл (смеется). Так получилось, так сложилась ситуация. Я никогда не отказывался от проигранных желаний, всегда выполняю.
– В случае вашего проигрыша условием было надеть одежду вашей девушки, а что было на кону у Юры?
– У Юры была на кону чуть другая одежда, но тоже его жены (улыбается).
- Глушенков в «Зените» с лета 2024 года.
- В этом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.