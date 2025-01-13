Агент Помазуна отреагировал на отсутствие вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о невключении футболиста в заявку армейцев на первый сбор в Абу-Даби.

«А что говорить? В ЦСКА есть спортивный директор. Есть руководство.

Ты видишь Помазуна в списке на сборы? Нет. И я не вижу. Я всегда на стороне игрока.

Ищем варианты. Остальное мне неинтересно», – заявил агент.