Агент Помазуна отреагировал на отсутствие вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор

Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о невключении футболиста в заявку армейцев на первый сбор в Абу-Даби.
«А что говорить? В ЦСКА есть спортивный директор. Есть руководство.
Ты видишь Помазуна в списке на сборы? Нет. И я не вижу. Я всегда на стороне игрока.
Ищем варианты. Остальное мне неинтересно», – заявил агент.
- В сентябре 28-летнего Помазуна отстранили от тренировок из-за его слов о готовности перейти в «Спартак».
- Он не провел ни одного матча в сезоне-2024/25.
- Вратарь связан с ЦСКА контрактом до 2028 года. Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.