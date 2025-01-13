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    • Агент Помазуна отреагировал на отсутствие вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор

    Агент Помазуна отреагировал на отсутствие вратаря в заявке ЦСКА на первый сбор

    Алексей Сафонов, агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о невключении футболиста в заявку армейцев на первый сбор в Абу-Даби.

    «А что говорить? В ЦСКА есть спортивный директор. Есть руководство.

    Ты видишь Помазуна в списке на сборы? Нет. И я не вижу. Я всегда на стороне игрока.

    Ищем варианты. Остальное мне неинтересно», – заявил агент.

    • В сентябре 28-летнего Помазуна отстранили от тренировок из-за его слов о готовности перейти в «Спартак».
    • Он не провел ни одного матча в сезоне-2024/25.
    • Вратарь связан с ЦСКА контрактом до 2028 года. Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Legalbet

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    13.01.2025 19:30
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    Комментарии (4)
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    ivany4
    1736795581
    Скорее всего быстрый вариант замены Селихова. Правда, по слухам, сейчас ведут переговоры еще с двумя кандидатурами из РПЛ.
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    jabba-the-hat
    1736796429
    Вот где эталон убийства клубом карьеры игрока! Одно дело мариновать на лавке по игровым качествам, а другое тупо гнобить из-за пары слов.
    Ответить
    Борис34684
    1736823840
    Отпустите парня, пусть играет.
    Ответить
    bset
    1736837645
    Напоминает отношения работодателя и работника: экономить и не повышать ЗП - норм, а сотрудником выпрашивать повышение позорно. Так и тут - "Ты на лавке сиди, но никуда не думай переходить". Один из немногих адекватных игроков, кто не говорил "Да я никогда", и то поплатился. Так себе ситуация со стороны клуба выглядит.
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