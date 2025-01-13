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    ЦСКА объявил состав на сбор в ОАЭ: в нем нет трех игроков

    ЦСКА начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

    Сегодня армейцы прилетели на первый сбор в Абу-Даби. Клуб объявил состав.

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.

    Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.

    Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристиан Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артeм Бандикян, Иван Ананьев.

    Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артeм Шуманский, Секу Койта.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
    • Форвард Сауль Гуарирапа присоединится к команде после возвращения из сборной Венесуэлы.
    • Вообще не взяли на сбор Илью Помазуна, Владислава Яковлева и Егора Ушакова.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    13.01.2025 15:30
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