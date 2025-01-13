ЦСКА объявил состав на сбор в ОАЭ: в нем нет трех игроков

ЦСКА начинает подготовку к весенней части сезона-2024/25.

Сегодня армейцы прилетели на первый сбор в Абу-Даби. Клуб объявил состав.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Николай Баровский.

Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Игорь Дивеев, Милан Гайич, Данил Круговой, Илья Агапов, Матвей Лукин, Михаил Рядно, Джамалутдин Абдулкадыров, Амирхоссейн Риванди.

Полузащитники: Миралем Пьянич, Саша Зделар, Кристиан Бистрович, Максим Мухин, Иван Обляков, Рифат Жемалетдинов, Аббос Файзуллаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Артeм Бандикян, Иван Ананьев.

Нападающие: Тамерлан Мусаев, Сауль Гуарирапа, Артeм Шуманский, Секу Койта.