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    ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок

    Вратарь Илья Помазун не тренируется с основой ЦСКА. Это подтвердил его агент Алексей Сафонов.

    Вероятно, причиной отстранения стали слова футболиста о готовности перейти в «Спартак».

    «Да, это так. Илье объяснили, что руководству клуба не понравилось его высказывание в интервью Нобелю Арустамяну.

    В последние несколько дней мы с ним не так часто разговаривали, так как было закрытие трансферного окна.

    После матча ЦСКА с «Зенитом» будем разговаривать и стараться эту ситуацию разрулить. Главная задача – не навредить.

    При этом бывает, что Илья дополнительно тренируется. Тем более, что отец был высококлассный голкипер, тоже с ним работает индивидуально. Он хочет развиваться. Его так не выбить из колеи.

    Не хочется, чтобы на этой ситуации ловили хайп. Не хочу сейчас искать правых, левых. Основная задача – чтобы он полноценно начал тренироваться.

    Я думаю, что здравый смысл возобладает. В ЦСКА тоже понимают, что это важный актив для клуба. Они не будут заниматься самовредительством», – заявил агент.

    • Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
    • В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.09.2024 15:39
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    Комментарии (7)
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    ScarlettOgusania
    1726231663
    "пони тоже понимают, что это важный актив для клуба..." пони боятся, что Помазун, как "важный актив" может уйти свободным агентом после истечения срока контракта, чисто еврейский "ход конём")))
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    FCSpartakM
    1726232350
    Достаточно нормальный вратарь, который в ЦСКА никогда не раскроется как и другой вратарь, пока есть Конифей. Тут какой смысл его наказывать, если и так все очевидно. Лучше бы отпустили.
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    odessakmv
    1726267569
    пока Акинфеев жив, вратарям из ЦСКА нужно валить, ибо Игорька будут мучать и на инвалидном кресле вывозить и ставить в рамку....
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