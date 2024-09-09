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    • Воспитанник ЦСКА Помазун: «Не против перейти в «Спартак» или стать основным в «Динамо»

    Воспитанник ЦСКА Помазун: «Не против перейти в «Спартак» или стать основным в «Динамо»

    Голкипер ЦСКА Илья Помазун не против перейти в другой московский клуб. Об этом игрок заявил на ютуб-канале Nobel.

    – У тебя также была ещe цитата про «Спартак». Ты говорил о том, что в будущем можешь перейти в «Спартак». Ты от слов своих не отказываешься?

    – Почему нет? Всe может быть.

    – А вот давай представим: у тебя много вариантов. Я знаю, в России ты такой на рынке популярный. Представляем, вариант из Европы. У тебя вариант в «Спартаке», в «Динамо» есть, например, и какой-нибудь вариант в той же «Парме».

    – Конечно, в «Парму» поехал бы.

    – Ну, а как тебе скажут, типа, Илья, «Спартак», «Динамо» – это главные бренды России. Тебя приглашают играть в воротах «Спартака», играть на «Динамо» в команде Льва Яшина. И ты поедешь в «Парму»?

    – Если не будет «Пармы», то я с радостью бы стал первым номером в «Динамо».

    • Помазун вернулся в ЦСКА из аренды в «Урале».
    • В прошлом сезоне Илья провел 34 матча и пропустил 50 голов.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 10:29
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    Комментарии (5)
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    prtcs
    1725875287
    Удачи тебе.
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    bset
    1725879700
    Пора уже за добротную команду играть. Даже если будет Спартак, мы не расстроимся - не сидеть же всю жизнь на лавке.
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    Красногвардейчик
    1725899867
    Да нет сейчас ничего святого....продаются все
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    river31
    1725900908
    Если срастется, то удачи! Может на поле почаще будешь появляться. А то года-то идут....
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    BRO_football
    1725917049
    Ну и правильно. Не всегда же Акинфеева подменять! Отдайте это дело молодёжке.
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