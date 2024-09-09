Воспитанник ЦСКА Помазун: «Не против перейти в «Спартак» или стать основным в «Динамо»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун не против перейти в другой московский клуб. Об этом игрок заявил на ютуб-канале Nobel.

– У тебя также была ещe цитата про «Спартак». Ты говорил о том, что в будущем можешь перейти в «Спартак». Ты от слов своих не отказываешься?

– Почему нет? Всe может быть.

– А вот давай представим: у тебя много вариантов. Я знаю, в России ты такой на рынке популярный. Представляем, вариант из Европы. У тебя вариант в «Спартаке», в «Динамо» есть, например, и какой-нибудь вариант в той же «Парме».

– Конечно, в «Парму» поехал бы.

– Ну, а как тебе скажут, типа, Илья, «Спартак», «Динамо» – это главные бренды России. Тебя приглашают играть в воротах «Спартака», играть на «Динамо» в команде Льва Яшина. И ты поедешь в «Парму»?

– Если не будет «Пармы», то я с радостью бы стал первым номером в «Динамо».