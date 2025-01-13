Юран заявил о неуважении клубов РПЛ к российским тренерам

Сергей Юран посетовал, что клубы РПЛ отдают предпочтение иностранным тренерам вместо российских.

«Кто из тренеров РПЛ может быть уволен в ближайшее время? Слишкович в «Оренбурге» провел семь матчей, большинство из них с прямыми конкурентами. Результат: одна ничья, шесть поражений.

Если бы российский тренер вот так провел отрезок, доработал бы он до зимы? Я скажу: нет, уволили бы даже раньше. Могу привести массу таких примеров, иногда даже две-три игры все решали.

У нас должно появиться уважение к нашим тренерам. К иностранцам оно есть, к россиянам – нет.

За что из ЦСКА уволили Федотова? За год до этого выиграл Кубок и стал вторым в чемпионате. Сейчас новый тренер не показывает такого результата.

Как нам на это смотреть? Вот с таким мы сталкиваемся у себя, в чемпионате России», – сказал Юран.