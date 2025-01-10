Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы официально сообщаем об обновлении нашего «Конкурса прогнозов». В течение последних месяцев мы поработали над его усовершенствованием и теперь приглашаем всех к участию.

Что изменилось?

Ключевое новшество – это возможность проставлять выигрыши с матчей на последующие игры. Статичный стартовый баланс ушел в прошлое. Теперь каждый сам может «раскачивать» баланс за счет успешных ставок.

Теперь можно ставить не только на исходы, но и на тоталы. Кроме того, скорость «Конкурса» значительно увеличилась. Долгая загрузка – тоже в прошлом.

Также важно сообщить, что теперь топ-5 игроков по итогам сезона будет получать в качестве приза дополнительные баллы в рейтинг на сайте.

Изменился дизайн «Конкурса», он стал более современным и удобным.

Более подробно о «Конкурсе» и его правилах можно почитать здесь. Задавать любые вопросы, делиться предложениями, пожеланиями, отзывами можно в специальном чате. Мы все читаем и на все отвечаем.

Заходите – и играйте. Январский сезон начинается как раз сегодня.

Еще мы приглашаем вас к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)