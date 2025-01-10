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    • Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

    Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

    Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

    В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

    Сегодня мы официально сообщаем об обновлении нашего «Конкурса прогнозов». В течение последних месяцев мы поработали над его усовершенствованием и теперь приглашаем всех к участию.

    Что изменилось?

    Ключевое новшество – это возможность проставлять выигрыши с матчей на последующие игры. Статичный стартовый баланс ушел в прошлое. Теперь каждый сам может «раскачивать» баланс за счет успешных ставок.

    Теперь можно ставить не только на исходы, но и на тоталы. Кроме того, скорость «Конкурса» значительно увеличилась. Долгая загрузка – тоже в прошлом.

    Также важно сообщить, что теперь топ-5 игроков по итогам сезона будет получать в качестве приза дополнительные баллы в рейтинг на сайте.

    Изменился дизайн «Конкурса», он стал более современным и удобным.

    Более подробно о «Конкурсе» и его правилах можно почитать здесь. Задавать любые вопросы, делиться предложениями, пожеланиями, отзывами можно в специальном чате. Мы все читаем и на все отвечаем.

    Заходите – и играйте. Январский сезон начинается как раз сегодня.

    Еще мы приглашаем вас к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

    Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

    Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:00
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zigbert
    1736504513
    Спасибо "бомбардир",двигаетесь в правильном направлении.
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    binbir
    1736519213
    Всё устраивает. Есть два предложения: - Итоги за месяц выводить для обзора в полном виде а не только победителей( не нашёл, поэтому такое предложение. Если можно где посмотреть - ткните носом) - Баллы учитывать все выигрышные, и те, которые в последующем расходуются для новых ставок.
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