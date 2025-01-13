Олег Иванов обвинил экс-капитана сборной Германии в русофобии

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов оценил высказывание бывшего капитана сборной Германии Филиппа Лама.

Немецкий футболист ранее заявил, что Европа «немного пострадала» из-за того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару.

«Это говорит о том, что человек предвзято относится к России.

Наверное, ЧМ повлиял с точки зрения инфраструктуры. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город.

Может, из‑за этого он так говорит. У него русофобское настроение», – считает Иванов.