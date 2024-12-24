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    Лам высказался о местах проведения крупных турниров

    Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам выразил опасения из-за решения провести ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

    «Саудовская Аравия – страна с самой высокой численностью населения в своем регионе: 36 миллионов жителей. Они интересуются футболом, даже на местном уровне. Но в клубном спорте мы привыкли, чтобы решения принимались демократическим путем, а в Саудовской Аравии это не так.

    При выборе мест проведения чемпионата мира-2030 и чемпионата мира-2034 не было возможности голосовать отдельно. Требовалась сказать «да» или «нет» сразу обоим вариантам. С голосованием что-то не так», – сказал Лам.

    Он также выразил мнение, что Европа должна держаться вместе, чтобы ФИФА не могла действовать в одиночку.

    «Приятно, что такие турниры, как Олимпийские игры, проходят и в Европе. И, конечно, они выезжают и на другие континенты. Каждая страна имеет право стать местом проведения. Нужно смотреть, какие там условия и какая политическая ситуация. Это чрезвычайно важно» – считает Лам.

    Лам был директором Евро-2024 и выразил удовлетворение организцией соревновний.

    «Мы хотели организовать турнир, соответствующий времени и способствующий сближению людей, и я думаю, что мы преуспели. Считаю, мы были прекрасными хозяевами. Солидарность была ощутима, причем не только в Германии, но и во всей Европе. Это было особенно заметно летом текущего года, когда [в Европе] проходили сразу два крупных турнира, чемпионат Европы и Олимпиада», – отметил Лам.

    По его словам, Европа немного пострадала от того, что права на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022 были отданы России и Катару соответственно.

    «Вот почему, я считаю таким важным, что этим летом соревнования проводились в Европе, в демократических странах. И мы увидели, чего могут достичь футбол и спорт», – сказал Лам.

    • ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.
    • ЧМ-2034 состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что он пройдет зимой.

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    Источник: Blickpunkt Sport

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