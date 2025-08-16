Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки

Будущая жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес получила роскошные подарки по случаю помолвки. На них португалец потратил более 310 тысяч евро.
Среди подарков – электромобиль Porsche Taycan стоимостью 91 000 евро, часы Audemars Piguet стоимостью 61 600 евро, часы Patek Philippe за 48 800 евро, сумки Christian Dior и Louis Vuitton стоимостью почти 8 100 евро и набор различных платьев и топов, на которые было потрачено 21 700 евро.
Кроме того, Роналду подарил испанке кольцо примерно за 6 миллионов евро.
- Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.
- Их свадьба ориентировочно состоится через год.
- С 2010 по 2015 год Криштиану встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Источник: The Sun