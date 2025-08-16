Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки

Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки

Сегодня, 12:25

Будущая жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес получила роскошные подарки по случаю помолвки. На них португалец потратил более 310 тысяч евро.

Среди подарков – электромобиль Porsche Taycan стоимостью 91 000 евро, часы Audemars Piguet стоимостью 61 600 евро, часы Patek Philippe за 48 800 евро, сумки Christian Dior и Louis Vuitton стоимостью почти 8 100 евро и набор различных платьев и топов, на которые было потрачено 21 700 евро.

Кроме того, Роналду подарил испанке кольцо примерно за 6 миллионов евро.

  • Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.
  • Их свадьба ориентировочно состоится через год.
  • С 2010 по 2015 год Криштиану встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Еще по теме:
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии 1
Известна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду 6
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины 1
Источник: The Sun
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
2
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
10
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
6
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
3
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
7
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Все новости
Все новости
Роналду потратил более 300 тысяч на подарки Джорджине по случаю помолвки
12:25
Фото«Аль-Наср» объявил о трансфере футболиста «Баварии»
Вчера, 22:51
Роналду убедил «Аль-Наср» купить 9-кратного чемпиона Германии
Вчера, 21:59
1
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
13 августа
ФотоИзвестна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду
12 августа
6
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины
12 августа
1
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
11 августа
5
Фото«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
8 августа
24
Вингер «Баварии» может перейти в «Аль-Наср» Роналду
8 августа
1
Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»
8 августа
Роналду отреагировал на свой хет-трик за «Аль-Наср»
8 августа
1
ВидеоРоналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
8 августа
2
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
6 августа
Роналду одним словом отреагировал на смерть Жорже Кошты
6 августа
2
Роналду определил новую трансферную цель для «Аль-Насра»
4 августа
Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»
2 августа
ВидеоРоналду довел до слез шеф-повара «Аль-Насра»
2 августа
5
«Аль-Наср» избавится от победителя Евро-2024
31 июля
ФотоЖоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии
29 июля
2
Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии
29 июля
Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду
28 июля
Раскрыт новый клуб Феликса
27 июля
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ
23 июля
3
ФотоКриштиану и Джорджина отдыхают на роскошной яхте
22 июля
ФотоДжорджину захейтили за вызывающий наряд в храме
22 июля
Фото«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21 июля
4
ФотоБолельщиков шокировала внешность Бензема после 2 лет в Саудовской Аравии
18 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 