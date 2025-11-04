Роналду раскрыл подробности помолвки с Джорджиной

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о помолвке с Джорджиной Родригес.

40-летний футболист сделал предложение возлюбленной в августе.

«Джорджина – женщина моей жизни. Для меня было естественным сделать ей предложение. Она заботится обо мне, о всей семье. Она особенная женщина, понимает меня. Это то, что я искал.

Честно говоря, я не планировал делать предложение Джорджине в тот день. Было около часа ночи. Мои дочери спали. Когда я вручил кольцо Джорджине, мои дочери вошли и сказали: «Папа, ты собираешься попросить ее выйти за тебя замуж?» Я сказал: «Вау, это подходящий момент, чтобы сказать «да».

Это было то самое время. Я знал, что однажды это сделаю, но не планировал делать это именно тогда. Я не стал преклонять колено, потому что не был к этому готов, но это был прекрасный момент.

Я не очень романтичный человек, но нашел нужные слова. То, что мне очень понравилось, – ей было все равно на кольцо. Она спросила, уверен ли я, и я ответил: «Я хочу на тебе жениться». Я не плакал, но слeзы навернулись на глаза», – признался Роналду.