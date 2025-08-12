Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Известна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду

Сегодня, 04:14
1

Эксперт по ювелирным украшениям Игнасио Торрес назвал ориентировочную сумму помолвочного кольца Джорджины Родригес.

Криштиану Роналду ранее сделал предложение Джорджине. Она опубликовала кольцо с гигантским бриллиантом на безымянном пальце.

«Если ориентироваться на огранку, эксклюзивность камня и бриллианты, дополняющие его, то это кольцо стоит примерно 6 миллионов евро, – сказал эксперт в интервью Sport.es.

  • Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.
  • С 2010 по 2015 год Криштиану встречался с российской моделью Ириной Шейк.

Еще по теме:
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины 1
Роналду сделал предложение Джорджине – известен ответ 5
Криштиану и Джорджина отдыхают на роскошной яхте
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Грузчик
1754961568
Пара воспитывает пятерых детей.====== Есть за что. Эскортницы идут лесом.
Ответить
Главные новости
ФотоИзвестна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду
04:14
1
Два кандидата на замену Станковичу, Роналду решил жениться, новые соперники сборной России и другие новости
01:27
ВидеоСафонов опубликовал пост на фоне слухов об уходе из «ПСЖ»
01:11
1
Черчесов ответил, готов ли он покинуть «Ахмат» ради «Спартака»
01:00
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
00:30
2
Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»
00:16
1
Черчесов рассказал о премиальных в «Ахмате» за победу над «Зенитом»
00:04
1
ЦСКА не смог купить опорника сборной Ганы: подробности
Вчера, 23:54
Гурцкая признал, что ошибся с инсайдом про Станковича: «Мне не стыдно»
Вчера, 23:32
5
Мостовой оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ» после ухода Доннаруммы
Вчера, 23:23
1
Все новости
Все новости
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины
00:48
1
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
Вчера, 20:48
5
Фото«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
8 августа
55
Вингер «Баварии» может перейти в «Аль-Наср» Роналду
8 августа
1
Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»
8 августа
Роналду отреагировал на свой хет-трик за «Аль-Наср»
8 августа
1
ВидеоРоналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
8 августа
3
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
6 августа
Роналду одним словом отреагировал на смерть Жорже Кошты
6 августа
2
Роналду определил новую трансферную цель для «Аль-Насра»
4 августа
Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»
2 августа
ВидеоРоналду довел до слез шеф-повара «Аль-Насра»
2 августа
5
«Аль-Наср» избавится от победителя Евро-2024
31 июля
ФотоЖоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии
29 июля
2
Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии
29 июля
Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду
28 июля
Раскрыт новый клуб Феликса
27 июля
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ
23 июля
3
ФотоКриштиану и Джорджина отдыхают на роскошной яхте
22 июля
ФотоДжорджину захейтили за вызывающий наряд в храме
22 июля
Фото«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21 июля
4
ФотоБолельщиков шокировала внешность Бензема после 2 лет в Саудовской Аравии
18 июля
2
Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»
17 июля
4
«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов
16 июля
1
Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины
15 июля
1
Реакция Роналду на нового тренера «Аль-Насра»
15 июля
ФотоКлуб Роналду получил нового тренера
14 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 