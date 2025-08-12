Известна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду

Эксперт по ювелирным украшениям Игнасио Торрес назвал ориентировочную сумму помолвочного кольца Джорджины Родригес.
Криштиану Роналду ранее сделал предложение Джорджине. Она опубликовала кольцо с гигантским бриллиантом на безымянном пальце.
«Если ориентироваться на огранку, эксклюзивность камня и бриллианты, дополняющие его, то это кольцо стоит примерно 6 миллионов евро, – сказал эксперт в интервью Sport.es.
- Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей.
- С 2010 по 2015 год Криштиану встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Источник: «Бомбардир»