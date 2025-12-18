Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»

Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»

Вчера, 20:33
1

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пошутила о шикарном подарке от будущего мужа.

  • 40-летний португалец сделал предложение возлюбленной в августе.
  • Помолвочное кольцо оценивается в 6 млн евро.
  • Пара живет вместе 9 лет. У них 5 детей, в том числе 2 общих ребенка.
  • Свадьба состоится после ЧМ-2026 в кафедральном соборе Фуншала на Мадейре.

«Кольцо было великолепно. Но это меньшее, что он мог мне предложить после десяти лет ожидания (смеется).

Честно говоря, когда он сделал предложение, это было последнее, о чем я думала. Мне потребовалось много времени, чтобы осмыслить огромный камень, который он мне подарил.

Я была так потрясена, что оставила его в своей комнате и не доставала на свет до следующего дня (смеется)», – рассказала Джорджина.

Еще по теме:
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины 3
Роналду рассказал, когда будет свадьба с Джорджиной 1
Роналду раскрыл подробности помолвки с Джорджиной 4
Источник: Elle
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану Родригес Джорджина
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766080417
вот мне интересно поведение арабов в данной ситуации. у них же там перед аллахом все равны, но кто-то ровнее, и коран не работает. имею в виду, что роналду годами живёт с женщиной в незарегистрированном браке. причём, не в португалии - а у арабов. внебрачные половые отношения у них называются зина (гы-гы!). а теперь цитата: "Наказания по шариату За зина предусмотрены телесные наказания: до 100 ударов плетью для неженатых нарушителей, а в случае прелюбодеяния (для женатых) — побивание камнями до смерти, хотя последнее требует строгих доказательств (четыре свидетеля или признание)" а ловко они это придумали, с четырьмя свидетелями. все же прелободейничают при четырёх свидетелях))
Ответить
Главные новости
Решение суда по Промесу, предложение ЦСКА по Баринову, Артига близок к возвращению в РПЛ, новый клуб Станковича и другие новости
01:26
Бубнов определил максимальное место «Спартака» по итогам сезона
01:05
2
В «Барселоне» вычислили игрока, сливавшего секретную информацию прессе
00:16
Черчесов ответил, чем сборная России на ЧМ-2018 была лучше команды, выигравшей бронзу Евро-2008
00:12
1
Левандовски принял важное решение о своем будущем в «Барселоне»
Вчера, 23:39
Черчесов – о Карпине: «Естественно, мы не друзья»
Вчера, 22:59
3
Стало известно, от кого зависит будущее Заболотного в «Спартаке»
Вчера, 22:34
5
ЦСКА готов в три раза увеличить предложение по Баринову
Вчера, 22:22
5
Черчесов объяснил провал сборной России на Евро-2020
Вчера, 22:10
1
Первый тренер Сафонова: «Матвей – лучший российский вратарь за последние 10 лет, он обошел Акинфеева»
Вчера, 21:47
10
Все новости
Все новости
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»
Вчера, 20:33
1
ФотоБывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
16 декабря
ВидеоЭкс-защитник «Барселоны» напал на пассажира в самолете
15 декабря
2
Роналду планируют снять в новой части легендарного фильма
13 декабря
1
ВидеоПогба стал совладельцем команды по верблюжьим скачкам
10 декабря
1
Нападающий «Аль-Ахли» арестован в Лондоне за драку в баре
9 декабря
Блаттер назвал страну, которая управляет мировым футболом
6 декабря
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
25 ноября
3
Роналду показал свой биологический возраст: «Данные не врут»
24 ноября
1
Фото40-летний Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере
23 ноября
3
Трамп охарактеризовал Роналду после личной встречи в Белом доме
20 ноября
ВидеоТрамп выложил нейросетевое видео с Роналду
20 ноября
2
ФотоРоналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме
19 ноября
ВидеоБелый дом двумя словами описал встречу Трампа и Роналду
19 ноября
ФотоБензема составил команду мечты
18 ноября
2
Роналду сегодня встретится в Белом доме с Трампом
18 ноября
3
Ван дер Ваарт рассказал о реакции на шутку про пенис Роналду
14 ноября
7
Ван дер Ваарт – о Роналду: «Если бы он был из шоколада, то съел бы сам себя»
14 ноября
Анчелотти оценил шансы Роналду забить 1000 голов
14 ноября
1
Роналду сделал важное заявление на тему завершения карьеры
11 ноября
Роналдо отреагировал на слова Роналду о лучшем футболисте в истории
10 ноября
4
Роналду забил 953-й гол в карьере
8 ноября
4
«Я работаю над этим!»: Роналду и Трамп могут провести совместный подкаст
7 ноября
Роналду объяснил, почему его не было на похоронах Диогу Жоты
6 ноября
1
Роналду: «Саудовская лига лучше французской и португальской – в Испании мне легче было забивать, чем здесь»
6 ноября
9
ВидеоРоналду назвал себя самым знаменитым человеком в мире
6 ноября
6
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
5 ноября
Роналду прокомментировал смерть новорожденного сына в 2022 году
5 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 