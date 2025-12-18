Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, пошутила о шикарном подарке от будущего мужа.

40-летний португалец сделал предложение возлюбленной в августе.

Помолвочное кольцо оценивается в 6 млн евро.

Пара живет вместе 9 лет. У них 5 детей, в том числе 2 общих ребенка.

Свадьба состоится после ЧМ-2026 в кафедральном соборе Фуншала на Мадейре.

«Кольцо было великолепно. Но это меньшее, что он мог мне предложить после десяти лет ожидания (смеется).

Честно говоря, когда он сделал предложение, это было последнее, о чем я думала. Мне потребовалось много времени, чтобы осмыслить огромный камень, который он мне подарил.

Я была так потрясена, что оставила его в своей комнате и не доставала на свет до следующего дня (смеется)», – рассказала Джорджина.