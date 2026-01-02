«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» потерял очки во втором туре саудовской Премьер-лиги подряд.
После ничьей с «Аль-Иттифаком» (2:2) команда из Эр-Рияда проиграла на выезде «Аль-Ахли» – 2:3.
Для «Аль-Насра» это первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду сегодня провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 13 тур
Аль-Ахли - Аль-Наср - 3:2 (2:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Тони, 7; 2:0 - А. Тони, 20; 2:1 - А. Аль-Амри, 31; 2:2 - А. Аль-Амри, 44; 3:2 - М. Демирал, 55.
Удаления: А. Маджраши, 90+6 - Н. Аль-Бушал, 90+9.
Источник: «Бомбардир»