«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии

2 января, 22:44
3

«Аль-Наср» потерял очки во втором туре саудовской Премьер-лиги подряд.

После ничьей с «Аль-Иттифаком» (2:2) команда из Эр-Рияда проиграла на выезде «Аль-Ахли» – 2:3.

Для «Аль-Насра» это первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду сегодня провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 13 тур
Аль-Ахли - Аль-Наср - 3:2 (2:2)
Голы: 1:0 - А. Тони, 7; 2:0 - А. Тони, 20; 2:1 - А. Аль-Амри, 31; 2:2 - А. Аль-Амри, 44; 3:2 - М. Демирал, 55.
Удаления: А. Маджраши, 90+6 - Н. Аль-Бушал, 90+9.
Комментарии (3)
САНЁК17
1767413177
Первый раз смотрел этого чемпионата,такого бардака я первый раз увидел,как там можно забит 1000 голов с такими игроками? Просто дворовые игры!
Красногорск_Фан
1767427698
Победившая команда здорово играла
