«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии

«Аль-Наср» потерял очки во втором туре саудовской Премьер-лиги подряд.

После ничьей с «Аль-Иттифаком» (2:2) команда из Эр-Рияда проиграла на выезде «Аль-Ахли» – 2:3.

Для «Аль-Насра» это первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду сегодня провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.