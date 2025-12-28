Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»

Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»

Вчера, 21:06
3

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

Это случилось на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

«Это одна из моих любимых церемоний, потому что я вижу очень много прекрасных людей, особенно мою жену [Джорджину Родригес], которая всегда готова поддержать меня, и моих детей, родителей и товарищей по команде.

Мне тяжело продолжать играть, но страсть преобладает над всем. Я по-прежнему очень мотивирован, поэтому я все еще играю. Мне всегда хочется играть, забивать голы, выигрывать трофеи, забивать... Я хочу продолжать в том же духе.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это... Если не будет травм, иншааллах [«если на то есть воля Божья» – ритуальное молитвенное восклицание, используемое в мусульманских странах]. С Новым годом!» – сказал Роналду.

  • Сейчас на счету 40-летнего португальца 956 голов.
  • Сегодня он в третий раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке по версии Globe Soccer Awards.

Еще по теме:
Стали известны планы Роналду после карьеры 1
Лукас Васкес определил величайшего игрока в истории «Реала»
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи 2
Источник: страница The Touchline в соцсети X
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1766949173
сказал, как обрезал)(
Ответить
Mirak92
1766952964
Зачем считать голы товарняков и юношеских лиг????я хз
Ответить
boris63
1766992020
Можно пожелать только удачи!
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Маск отреагировал на публикацию Роналду
08:45
Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»
Вчера, 21:06
3
Стали известны планы Роналду после карьеры
Вчера, 17:45
2
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи
Вчера, 15:43
2
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
Вчера, 12:51
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»
Вчера, 09:15
1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
27 декабря
40-летний Роналду оформил дубль против «Аль-Охдуда» (3:0), достигнув отметки в 956 голов
27 декабря
5
ФотоРоналду обзавелся элитной недвижимостью на острове в Красном море
23 декабря
17
«Динамо» не смогло вернуть бывшего тренера
23 декабря
8
ФИФА сняла санкции с клуба Роналду
23 декабря
ФотоБензема купил картину Пабло Пикассо
22 декабря
ФИФА наложила бан на клуб Роналду
21 декабря
В Саудовской Аравии выбрали тренера, который будет готовить сборную к ЧМ-2034
19 декабря
Фото40-летний Роналду выложил фото после сауны
19 декабря
10
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания»
18 декабря
3
ФотоБывший главный тренер «Ливерпуля» возглавил саудовский клуб
16 декабря
ВидеоЭкс-защитник «Барселоны» напал на пассажира в самолете
15 декабря
2
Роналду планируют снять в новой части легендарного фильма
13 декабря
1
ВидеоПогба стал совладельцем команды по верблюжьим скачкам
10 декабря
1
Нападающий «Аль-Ахли» арестован в Лондоне за драку в баре
9 декабря
Блаттер назвал страну, которая управляет мировым футболом
6 декабря
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины
25 ноября
3
Роналду показал свой биологический возраст: «Данные не врут»
24 ноября
1
Фото40-летний Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере
23 ноября
3
Трамп охарактеризовал Роналду после личной встречи в Белом доме
20 ноября
ВидеоТрамп выложил нейросетевое видео с Роналду
20 ноября
2
ФотоРоналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме
19 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 