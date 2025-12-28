Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о намерении забить 1000 голов за карьеру.

Это случилось на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards.

«Это одна из моих любимых церемоний, потому что я вижу очень много прекрасных людей, особенно мою жену [Джорджину Родригес], которая всегда готова поддержать меня, и моих детей, родителей и товарищей по команде.

Мне тяжело продолжать играть, но страсть преобладает над всем. Я по-прежнему очень мотивирован, поэтому я все еще играю. Мне всегда хочется играть, забивать голы, выигрывать трофеи, забивать... Я хочу продолжать в том же духе.

Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выиграть как можно больше трофеев и достичь той цифры, которая вам всем известна. Я обязательно сделаю это... Если не будет травм, иншааллах [«если на то есть воля Божья» – ритуальное молитвенное восклицание, используемое в мусульманских странах]. С Новым годом!» – сказал Роналду.