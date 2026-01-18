Губерниев тремя словами описал Смертина, пробежавшего 50 км в 42-градусный мороз

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал достижение бывшего игрока сборной России Алексея Смертина.

Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии.

В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.

Далее в планах – суточный марафон 1 мая.

«Не понимаю, почему многие восторгаются, что он сделал это в 50 лет. Алексей в прекрасной спортивной форме, но многие марафонцы выступают в зрелом возрасте.

Он давно ставил себе такие цели и достоин уважения. Несгибаемый железный человек! Мы можем только аплодировать, пожелать ему здоровья, чтобы он продолжал бегать, устанавливать новые рекорды, радовать себя и всех нас!

Сможет ли он покорить следующую цель – пробежать марафон в течение 24 часов без остановки? Смертин – подготовленный спортсмен и строит свои планы не голословно.

Алексей отталкивается от своего физического состояния. Если он пробежит этот марафон, то я не удивлюсь. Пожелаем удачи и порадуемся за него!» – сказал Губерниев.