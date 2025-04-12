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  • 49-летний экс-игрок сборной России финишировал в 250-километровом ультрамарафоне в Сахаре: известен результат

49-летний экс-игрок сборной России финишировал в 250-километровом ультрамарафоне в Сахаре: известен результат

Вчера, 23:33
3

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин благополучно финишировал в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре.

  • Смертин занял 118‑е место в 6-дневном ультрамарафоне Marathon des Sables в Сахаре.
  • Он преодолел 252 км за 33 часа 47 минут 10 секунд.
  • В марафоне участвовало около 1000 человек.

«Доволен результатом, к этому шел долго. Никогда не испытывал таких нагрузок. Каждый этап я посвящал ребятам и девчонкам, которые играют на турнире РФС «Стальная воля».

Не обошлось без повреждений. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я испытал и понял: границы возможностей, как физических, так и духовных, можно отодвигать, находясь в такой стрессовой ситуации», – сказал Смертин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
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Комментарии (3)
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vladik12
1744490434
Не сварился там - уже респект.
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NewLife
1744490827
Гигант !
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