49-летний экс-игрок сборной России финишировал в 250-километровом ультрамарафоне в Сахаре: известен результат

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин благополучно финишировал в 252-километровом ультрамарафоне в Сахаре.

Смертин занял 118‑е место в 6-дневном ультрамарафоне Marathon des Sables в Сахаре.

Он преодолел 252 км за 33 часа 47 минут 10 секунд.

В марафоне участвовало около 1000 человек.

«Доволен результатом, к этому шел долго. Никогда не испытывал таких нагрузок. Каждый этап я посвящал ребятам и девчонкам, которые играют на турнире РФС «Стальная воля».

Не обошлось без повреждений. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я испытал и понял: границы возможностей, как физических, так и духовных, можно отодвигать, находясь в такой стрессовой ситуации», – сказал Смертин.