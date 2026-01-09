Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»

Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»

9 января, 20:00

Центральный защитник «Аль-Насра» Иньиго Мартинес честно ответил, может ли он вернуться в «Барселону».

«Я очень счастлив в Саудовской Аравии, хотя, конечно, скучаю по всем вам.

Прошлый сезон в «Барселоне» был лучшим в моей карьере, но я не вернусь.

Это невозможно. Жоан Лапорта не сможет мне столько платить», – сказал Иньиго.

  • Летом сообщалось, что испанец будет зарабатывать в «Аль-Насре» около 10 млн евро в год после уплаты налогов. Это почти вдвое больше его зарплаты в «Барсе».

Источник: Sport.es
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Примера Аль-Наср Барселона Мартинес Иньиго
