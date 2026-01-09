Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»

Центральный защитник «Аль-Насра» Иньиго Мартинес честно ответил, может ли он вернуться в «Барселону».

«Я очень счастлив в Саудовской Аравии, хотя, конечно, скучаю по всем вам.

Прошлый сезон в «Барселоне» был лучшим в моей карьере, но я не вернусь.

Это невозможно. Жоан Лапорта не сможет мне столько платить», – сказал Иньиго.