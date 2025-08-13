Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»

Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»

Сегодня, 17:51

Испанский защитник Иньиго Мартинес признал, что ушел из «Барселоны» в «Аль-Наср» из-за денег.

«Мне 34, до конца контракта оставался год, поэтому трудно отказаться, когда появляются такие варианты.

Наверное, я бы думал дольше, если бы мой договор с «Барсой» был бы более долгосрочным. У меня была совсем не маленькая зарплата, а семья была довольна.

Но когда видишь такое предложение, даже не верится. Тем более, всю карьеру я был «пешкой» в футболе.

В финансовом плане саудовскую лигу невозможно сравнить с другими. Учитывая мою карьеру, учитывая, что я отдал «Барселоне», я решил, что должен сделать этот шаг.

Карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет», – рассказал Иньиго.

  • «Аль-Наср» заключил с новичком контракт по схеме «1+1».
  • Мартинес будет зарабатывать около 10 млн евро в год после уплаты налогов. Это почти вдвое больше его зарплаты в «Барсе».

Еще по теме:
Кубарси сменил игровой номер в «Барселоне»
Основной защитник «Барсы» разорвет контракт с клубом 1
Игрок «Барселоны» плюнул в соперника во время матча с «Интером» 10
Источник: Mundo Deportivo
Саудовская Аравия. Премьер-лига Испания. Примера Аль-Наср Барселона Мартинес Иньиго
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
1
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
17:26
1
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Доннаруммы
17:17
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
16:43
1
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
15:50
4
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
15:40
3
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ
15:30
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Все новости
Все новости
Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»
17:51
ФотоИзвестна стоимость помолвочного кольца невесты Роналду
Вчера, 04:14
6
Реакция Моргана на помолвку Роналду и Джорджины
Вчера, 00:48
1
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
11 августа
5
Фото«Ливерпуль» продал Дарвина за 53 миллиона
9 августа
1
Роналду – о «Золотом мяче»: «Это фикция»
8 августа
24
Вингер «Баварии» может перейти в «Аль-Наср» Роналду
8 августа
1
Роналду сказал, звонил ли он Феликсу, чтобы пригласить в «Аль-Наср»
8 августа
Роналду отреагировал на свой хет-трик за «Аль-Наср»
8 августа
1
ВидеоРоналду сделал хет-трик за «Аль-Наср» в товарищеском матче
8 августа
2
Раскрыта зарплата Нуньеса в Саудовской Аравии
6 августа
Роналду одним словом отреагировал на смерть Жорже Кошты
6 августа
2
Роналду определил новую трансферную цель для «Аль-Насра»
4 августа
Клуб Роналду готовит предложение по капитану «Манчестер Юнайтед»
2 августа
ВидеоРоналду довел до слез шеф-повара «Аль-Насра»
2 августа
5
«Аль-Наср» избавится от победителя Евро-2024
31 июля
ФотоЖоау Феликс подписал контракт с клубом Роналду из Саудовской Аравии
29 июля
2
Стало известно, сколько Жоау Феликс заработает в Саудовской Аравии
29 июля
Российский боец UFC рассказал про общение с Роналду
28 июля
Раскрыт новый клуб Феликса
27 июля
10 лучших бомбардиров 21-го века – есть экс-игрок РПЛ
23 июля
3
ФотоКриштиану и Джорджина отдыхают на роскошной яхте
22 июля
ФотоДжорджину захейтили за вызывающий наряд в храме
22 июля
Фото«Аль-Кадисия» купила Ретеги за 65 миллионов
21 июля
4
ФотоБолельщиков шокировала внешность Бензема после 2 лет в Саудовской Аравии
18 июля
2
Саудовцы готовят 350 миллионов за игрока «Реала»
17 июля
4
«Справедливо?»: Кузнецова сравнила доход Роналду и теннисистов
16 июля
1
Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра»: известны причины
15 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 