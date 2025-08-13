Иньиго – о переходе из «Барсы» в «Аль-Наср»: «Когда видишь такое предложение, даже не верится»

Испанский защитник Иньиго Мартинес признал, что ушел из «Барселоны» в «Аль-Наср» из-за денег.

«Мне 34, до конца контракта оставался год, поэтому трудно отказаться, когда появляются такие варианты.

Наверное, я бы думал дольше, если бы мой договор с «Барсой» был бы более долгосрочным. У меня была совсем не маленькая зарплата, а семья была довольна.

Но когда видишь такое предложение, даже не верится. Тем более, всю карьеру я был «пешкой» в футболе.

В финансовом плане саудовскую лигу невозможно сравнить с другими. Учитывая мою карьеру, учитывая, что я отдал «Барселоне», я решил, что должен сделать этот шаг.

Карьера футболиста коротка, и когда этот поезд приходит, трудно сказать нет», – рассказал Иньиго.