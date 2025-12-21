ФИФА наложила бан на клуб Роналду

Саудовский «Аль-Наср» получил от ФИФА трансферный бан, сообщается на сайте организации. Клуб не сможет покупать футболистов до погашения задолженности.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что бан связан с долгом перед «Манчестер Сити» за трансфер защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году. Невыплаченная сумма – 9 миллионов евро.