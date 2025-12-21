Введите ваш ник на сайте
ФИФА наложила бан на клуб Роналду

Сегодня, 12:58

Саудовский «Аль-Наср» получил от ФИФА трансферный бан, сообщается на сайте организации. Клуб не сможет покупать футболистов до погашения задолженности.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что бан связан с долгом перед «Манчестер Сити» за трансфер защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году. Невыплаченная сумма – 9 миллионов евро.

Холанд опередил Роналду по голам в АПЛ
40-летний Роналду выложил фото после сауны 10
Джорджина – о помолвочном кольце от Роналду за 6 миллионов: «Это меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания» 3
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
20:29
Примера. «Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» (2:0)
20:09
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
19:58
ФотоСафонов сделал шуточное фото на метле
19:07
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
18:04
7
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
17:52
Агент Дзюбы – о ситуации с голом Кержакова: «Артем готов вернуться в сборную России»
17:39
6
