ФИФА наложила бан на клуб Роналду

Саудовский «Аль-Наср» получил от ФИФА трансферный бан, сообщается на сайте организации. Клуб не сможет покупать футболистов до погашения задолженности.
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что бан связан с долгом перед «Манчестер Сити» за трансфер защитника Эмерика Ляпорта в 2023 году. Невыплаченная сумма – 9 миллионов евро.
- В 2025 году Ляпорт ушел из «Аль-Насра» в «Атлетик».
- «Аль-Наср» лидирует в чемпионате.
- За команду выступает 5-кратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
Источник: «Бомбардир»