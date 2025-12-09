Введите ваш ник на сайте
Нападающий «Аль-Ахли» арестован в Лондоне за драку в баре

Сегодня, 13:38

Нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони был арестован за драку в одном из баров Лондона. Инцидент произошел в ночь на субботу.

Конфликт начался, когда болельщик схватил Тони, чтобы сделать селфи.

«Айван проходил мимо столика, за которым сидела группа парней. Один из них узнал его, сказал «О, это Айван Тони» и попытался приобнять за шею, чтобы сфотографироваться.

Тони сказал: «Отвали от меня, отвали от меня», и в итоге ударил головой одного из парней. У того из носа пошла кровь.

На нeм были украшения и очень красивые часы. Он мог подумать, что на него пытаются напасть, чтобы отобрать ценности», – сказал очевидец произошедшего.

Через полчаса в бар прибыла полиция. Тони задержали и вывели из заведения в наручниках.

  • 29-летний англичанин выступает за саудовский клуб с августа 2024 года.
  • В этом сезоне он провел за «Аль-Ахли» 18 матчей, забил 12 голов, сделал 2 ассиста.

Источник: The Sun
Саудовская Аравия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Аль-Ахли Тони Айван
