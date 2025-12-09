Нападающий «Аль-Ахли» арестован в Лондоне за драку в баре

Нападающий «Аль-Ахли» Айван Тони был арестован за драку в одном из баров Лондона. Инцидент произошел в ночь на субботу.

Конфликт начался, когда болельщик схватил Тони, чтобы сделать селфи.

«Айван проходил мимо столика, за которым сидела группа парней. Один из них узнал его, сказал «О, это Айван Тони» и попытался приобнять за шею, чтобы сфотографироваться.

Тони сказал: «Отвали от меня, отвали от меня», и в итоге ударил головой одного из парней. У того из носа пошла кровь.

На нeм были украшения и очень красивые часы. Он мог подумать, что на него пытаются напасть, чтобы отобрать ценности», – сказал очевидец произошедшего.

Через полчаса в бар прибыла полиция. Тони задержали и вывели из заведения в наручниках.