Мостовой обсудил с гендиректором «Спартака» выбор нового тренера: «Он назвал мне трех кандидатов»

Александр Мостовой заявил, что ему известны три фамилии кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
– Мне назвали трех кандидатов. Двух называть не буду. А этот [Карседо] хоть в футбол играл. Двух мне назвали, которые в футбол не играли.
– Вам назвал [генеральный директор «Спартака»] Сергей Юрьевич Некрасов.
– Конечно. Назвал, между какими идет разговор.
- В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.
- После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.
- Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Футбольный биги»