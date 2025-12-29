Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о предстоящем трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Главный трансфер зимы, ну, если он случится, это переход Баринова в ЦСКА?

– Ну, я не думаю, что это может произойти зимой.

– Почему? Мне кажется, всe к этому идeт. Почему нет?

– Это слишком было бы просто. Может, это поможет «Локомотиву» разгрузить и ведомость, и не платить Баринову зарплату, и ещe что-то заработать, но «Локомотив» в тройке. И явно претендует на чемпионство. Тут, конечно, Дима ещe подлил маслица, когда сказал, что лучший игрок первой части сезона – Кисляк. И все четыре команды отметил, как бы не забывая про ЦСКА.

Наверное, это вопрос компромисса. Наверное, со стороны «Локомотива» было бы логично его отпустить. С другой стороны, это важная боевая единица и кто знает, как повернeтся ситуация с Пруцевым.

– Всe понимаю, но тут ещe вопрос мотивации Баринова.

– Она у него… Слушай, вот мне кажется, что это борец за справедливость всегда и во всeм. И в чeм точно не стоит сомневаться, так это в его мотивации.