Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о предстоящем трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
– Главный трансфер зимы, ну, если он случится, это переход Баринова в ЦСКА?
– Ну, я не думаю, что это может произойти зимой.
– Почему? Мне кажется, всe к этому идeт. Почему нет?
– Это слишком было бы просто. Может, это поможет «Локомотиву» разгрузить и ведомость, и не платить Баринову зарплату, и ещe что-то заработать, но «Локомотив» в тройке. И явно претендует на чемпионство. Тут, конечно, Дима ещe подлил маслица, когда сказал, что лучший игрок первой части сезона – Кисляк. И все четыре команды отметил, как бы не забывая про ЦСКА.
Наверное, это вопрос компромисса. Наверное, со стороны «Локомотива» было бы логично его отпустить. С другой стороны, это важная боевая единица и кто знает, как повернeтся ситуация с Пруцевым.
– Всe понимаю, но тут ещe вопрос мотивации Баринова.
– Она у него… Слушай, вот мне кажется, что это борец за справедливость всегда и во всeм. И в чeм точно не стоит сомневаться, так это в его мотивации.
- «Локо» и ЦСКА сейчас обсуждают зимний трансфер Баринова. Красно-зеленые рассчитывают получить не менее 1,5 миллиона евро.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро. Летом у него закончится контракт с «Локо».
- В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.