  • Главная
  • Новости
  • Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Сегодня, 16:16
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» высказался о предстоящем трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Главный трансфер зимы, ну, если он случится, это переход Баринова в ЦСКА?

– Ну, я не думаю, что это может произойти зимой.

– Почему? Мне кажется, всe к этому идeт. Почему нет?

– Это слишком было бы просто. Может, это поможет «Локомотиву» разгрузить и ведомость, и не платить Баринову зарплату, и ещe что-то заработать, но «Локомотив» в тройке. И явно претендует на чемпионство. Тут, конечно, Дима ещe подлил маслица, когда сказал, что лучший игрок первой части сезона – Кисляк. И все четыре команды отметил, как бы не забывая про ЦСКА.

Наверное, это вопрос компромисса. Наверное, со стороны «Локомотива» было бы логично его отпустить. С другой стороны, это важная боевая единица и кто знает, как повернeтся ситуация с Пруцевым.

– Всe понимаю, но тут ещe вопрос мотивации Баринова.

– Она у него… Слушай, вот мне кажется, что это борец за справедливость всегда и во всeм. И в чeм точно не стоит сомневаться, так это в его мотивации.

  • «Локо» и ЦСКА сейчас обсуждают зимний трансфер Баринова. Красно-зеленые рассчитывают получить не менее 1,5 миллиона евро.
  • Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро. Летом у него закончится контракт с «Локо».
  • В этом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Баринов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767015295
Генич дуб)) какая может быть мотивация у игрока, который минуты считает по переходу в другой клуб?))
Ответить
Интерес
1767019555
Этот "скорый" плетётся с опозданием в пять месяцев.
Ответить
Феликс Михайлов
1767022961
Мотивация - уйти из Локомотива чемпионом.
Ответить
