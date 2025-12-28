Ветеран ЦСКА прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Футбол – это бизнес в нынешнее время. У Баринова впереди один последний контракт, по которому можно хорошо заработать. Может, он до 40 лет будет играть еще. Может, два контракта, но не более.

Если бы Баринов хотел прямо уж хорошо заработать, то согласовал бы контракт с «Зенитом» или «Спартаком», там ему точно больше могут заплатить, чем в ЦСКА.

Наверное, он по каким-то причинам обиделся на руководство «Локомотива» и уже на словах договорился с ЦСКА», – сказал Масалитин.