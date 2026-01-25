Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что новички команды уже неплохо интегрировались в игру армейцев.
– Как игра новичков? Баринов, Лусиану и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?
– Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду.
- Сегодня ЦСКА проиграл узбекистанскому «Динамо Сам» со счeтом 3:4 в товарищеском матче.
- В январе в ЦСКА перешли полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива», нападающие Лусиано Гонду из «Зенита» и Максим Воронов из «Урала».
Источник: «Матч ТВ»