Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что новички команды уже неплохо интегрировались в игру армейцев.

– Как игра новичков? Баринов, Лусиану и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?

– Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду.