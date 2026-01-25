Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА

Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА

Вчера, 18:39
1

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что новички команды уже неплохо интегрировались в игру армейцев.

– Как игра новичков? Баринов, Лусиану и Воронов сыграли вместе. Как они вписываются?

– Они уже хорошо интегрировались. Но это лишь первая часть сборов, поэтому надо соблюдать осторожность. У нас очень хорошая атмосфера. Они, повторюсь, классно интегрировались в нашу команду.

  • Сегодня ЦСКА проиграл узбекистанскому «Динамо Сам» со счeтом 3:4 в товарищеском матче.
  • В январе в ЦСКА перешли полузащитник Дмитрий Баринов из «Локомотива», нападающие Лусиано Гонду из «Зенита» и Максим Воронов из «Урала».

Еще по теме:
Товарищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клуб 7
Стало известно, перейдет ли в ЦСКА вингер сборной Турции 1
Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова
Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Динамо Сам ЦСКА Баринов Дмитрий Воронов Максим Гонду Лусиано Челестини Фабио
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769357730
Этот "состав" сыграл 2-2.В отличие от "усиленного основой"
Ответить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
20
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА отреагировал на поражение от самаркандского «Динамо»
Вчера, 23:04
1
Товарищеский матч. Второй клуб из топ-5 РПЛ проиграл узбекистанской команде за день
Вчера, 20:21
4
Челестини рассказал, как Баринов, Гонду и Воронов интегрировались в состав ЦСКА
Вчера, 18:39
1
ВидеоТоварищеский матч. ЦСКА проиграл узбекистанскому клубу
Вчера, 17:50
18
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
23 января
5
Видео36-летний Ерохин забил в стиле Зидана
22 января
5
ВидеоИздевательский гол Соболева в ворота чемпиона Китая
22 января
2
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил китайцев (4:1) в 1-й игре года
22 января
12
Товарищеские матчи. Гол Дзюбы не спас «Акрон» от поражения от ЦСКА (1:3)
22 января
4
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил бронзового призера чемпионата Китая
20 января
2
Дзюба оценил идею сыграть совместно с Кержаковым за сборную России
18 января
6
ВидеоОбзор матча Россия – Чили голы и лучшие моменты (Видео)
2025.11.15 19:58
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Чили: 15 ноября
2025.11.15 16:32
4
ВидеоОбзор матча Россия – Перу голы и лучшие моменты (Видео)
2025.11.12 22:05
1
Назван иностранный клуб, с которым «Зенит» может сыграть в ноябре
2025.10.30 12:17
1
Стали известны стартовые составы на матч Россия – Иран: 10 октября
2025.10.10 18:35
3
«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры
2025.10.01 08:20
2
Европейский клуб заявил о желании сыграть со «Спартаком»
2025.09.24 16:29
4
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
2025.09.09 12:52
Товарищеский матч. «Локомотив» выиграл у клуба из Беларуси
2025.09.07 20:00
Семак высказался о победе над «Сьоном»
2025.09.06 22:15
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Сьон» в матче с 8 голами
2025.09.06 21:00
15
Товарищеский матч. «Краснодар» не смог победить медиаклуб
2025.09.06 20:59
3
Назван соперник «Зенита» по товарищескому матчу в сентябре
2025.08.13 09:47
Товарищеский матч. «Барселона» разгромила «Сеул» – 7:3!
2025.07.31 16:24
4
Роналду забил французской команде в товарищеском матче: «Голод никогда не утихает»
2025.07.30 20:45
Товарищеский матч. «Ливерпуль» победил «Йокогаму» (3:1), новички поучаствовали в 2 из 3 голов
2025.07.30 15:36
1
«Арсенал» победил клуб АПЛ в Сингапуре
2025.07.27 18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 