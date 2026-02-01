Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом

ЦСКА согласовал основные параметры трансфера защитника Матеуса Рейса из «Спортинга».
Заместитель генерального директора московского клубаа Евгений Шевелeв уже несколько дней находится в Европе, где работает над финализацией сделки.
«В руководстве «Спортинга» считают, что для завершения сделки остались мелкие детали. У Рейса хороший пас и скорость, что подходит под критерии центрального защитника, которого хотел видеть Челестини в команде», – рассказаал источник.
- 30-летний Рейс в этом сезоне провел 20 матчей за «Спортинг», сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4 миллиона евро.
- Срок его контракта с португальским клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: «Чемпионат»