Стало известно, почему ЦСКА заинтересовался Рейсом

ЦСКА согласовал основные параметры трансфера защитника Матеуса Рейса из «Спортинга».

Заместитель генерального директора московского клубаа Евгений Шевелeв уже несколько дней находится в Европе, где работает над финализацией сделки.

«В руководстве «Спортинга» считают, что для завершения сделки остались мелкие детали. У Рейса хороший пас и скорость, что подходит под критерии центрального защитника, которого хотел видеть Челестини в команде», – рассказаал источник.