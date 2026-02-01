Тихонов сказал, есть ли у него ревность к назначению Карседо в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов пожелал удачи новому главному тренеру красно-белых Хуану Карседо.

«Я каждому тренеру желаю удачи. У меня нет ревности к тому, кого назначили тренером «Спартака». Сам хочу работать, делать что-то хорошее. Назначили этого тренера – удачи.

Хочу, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию «Зениту», «Краснодару». И для меня без разницы, кто будет тренером. Главное, чтобы «Спартак» играл», – сказал Тихонов.