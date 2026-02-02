«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов

«Зенит» завершает трансфер нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Аренда игрока в «Фенербахче» досрочно прерывается.
О переходе Дурана в Россию как состоявшемся факте сообщил в соцсети Х инсайдер французской газеты L’Equipe Лоик Танзи.
- В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. «Аль-Наср» год назад купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов.
- Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Бомбардир»