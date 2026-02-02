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  • «Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов

«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов

2 февраля, 00:05
23

«Зенит» завершает трансфер нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Аренда игрока в «Фенербахче» досрочно прерывается.

О переходе Дурана в Россию как состоявшемся факте сообщил в соцсети Х инсайдер французской газеты L’Equipe Лоик Танзи.

  • В этом сезоне форвард провел в аренде за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро. «Аль-Наср» год назад купил игрока у «Астон Виллы» за 77 миллионов.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фенербахче Аль-Наср Зенит Дуран Джон
Комментарии (23)
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1769980980
Джондоны.
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алдан2014
1769987399
Одни джоны...меня терзают смутные сомнения. В руководстве зенита точно наши? Или бриты?
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Дырокол
1769990537
Ну почему они никогда не пишут возраст игрока?
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R_a_i_n
1770003279
Третий Джон подъехал.
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Play
1770004423
Насколько я помню, у чувака есть серьёзные проблемы с характером. Собственно, поэтому он нигде и не приживается, за три года уже четвёртый клуб. Ох и любит Зенит за свои же деньги себе геморрой покупать.
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Дубина
1770007130
Будут летом проситься бежать с помойки на пару с другим цыганом джоном
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Бумбраш
1770009195
Ещё один приехал,чтобы зинке дуран сделать
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sochi-2013
1770012780
Пир во время чумы (А. С. Пушкин)
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VVM1964
1770018458
Дуриан привлек внимание Зенита неспроста - на нюх понадеялись!)...
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Давид59
1770026584
Я бы тоже назвал это безумием, если бы не одно НО. Зениту позарез нужен нап. В команде нет ни одного напа. Посмотрим на этого. Теперь кроме Джон Джона, есть ещё и Дюран Дюран. Зенит - Зенит вперёд!
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