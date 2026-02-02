«Зенит» подписал нападающего, за которого платили 77 миллионов

«Зенит» завершает трансфер нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Аренда игрока в «Фенербахче» досрочно прерывается.

О переходе Дурана в Россию как состоявшемся факте сообщил в соцсети Х инсайдер французской газеты L’Equipe Лоик Танзи.