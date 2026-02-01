Педро описал новичка «Зенита» Джона Джона тремя словами

Нападающий «Зенита» Педро охарактеризовал новичка команды Джона Джона.

– Что скажете о новичке Джоне Джоне? Как он себя проявляет, какой он?

– Мы знакомы давно, еще со времен бразильского футбола, играли вместе по юношам. Знаю его прекрасно. У него отличная техника, отличное завершение атак, видение поля. Он очень качественный футболист, проводит хорошие тренировки. По тому, что я вижу, мне кажется, он поможет нам во второй части сезона.