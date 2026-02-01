Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»

Вингер Никола Чумич перебрался из «Рубина» в «Сарагосу» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Игрок перешeл в «Рубин» в сентябре 2023 года и провeл за команду 38 матчей, в которых забил 3 гола. Удачи, Никола!» – говорится в сообщении казанского клуба.