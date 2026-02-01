«Локомотив» в 4-й раз отдал защитника в аренду клубам из Беларуси

Защитник «Локомотива» Арсений Агеев перешел в клуб «Славия-Мозырь» на правах аренды.

Ее срок рассчитан до конца 2026 года.

«Желаем Арсению как можно больше игровой практики и удачной игры в составе новой команды», – говорится в сообщении московского клуба.

«Славия-Мозырь» стала 4-м клубом из Беларуси, в который «Локомотив» отправит Агеева в аренду. В последние полтора года он выступал за дзержинский «Арсенал», «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.