«Локомотив» в 4-й раз отдал защитника в аренду клубам из Беларуси

Защитник «Локомотива» Арсений Агеев перешел в клуб «Славия-Мозырь» на правах аренды.
Ее срок рассчитан до конца 2026 года.
«Желаем Арсению как можно больше игровой практики и удачной игры в составе новой команды», – говорится в сообщении московского клуба.
«Славия-Мозырь» стала 4-м клубом из Беларуси, в который «Локомотив» отправит Агеева в аренду. В последние полтора года он выступал за дзержинский «Арсенал», «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ.
- Он перешел в московский клуб в июле 2024 года и ни разу не сыграл за него.
- В прошлом году 21-летний Агеев провел за БАТЭ 16 матчей, забил 2 гола, сделал 5 ассистов.
Источник: официальный сайт «Локомотива»