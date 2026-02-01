Бывший футболист «Спартака» Кариока может вернуться в Россию.

О планах пригласить бразильца в свою медийную команду рассказал другой экс-спартаковец Ари.

«Последний раз я разговаривал с Кариокой несколько месяцев назад. Пригласил его сыграть, возможно, в моей команде, если Медиалига позволит мне выставить свой состав. Я планирую создать свою команду Медиалиги», – сказал Ари.