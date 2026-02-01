Бывший футболист «Спартака» Кариока может вернуться в Россию.
О планах пригласить бразильца в свою медийную команду рассказал другой экс-спартаковец Ари.
«Последний раз я разговаривал с Кариокой несколько месяцев назад. Пригласил его сыграть, возможно, в моей команде, если Медиалига позволит мне выставить свой состав. Я планирую создать свою команду Медиалиги», – сказал Ари.
- Кариока принадлежал «Спартаку» с 2009 по 2015 годы. Он играл за красно-белых в 2009 и 2011–2014 годах, а в остальное время находился в аренде.
- 36-летний спортсмен был без клуба с июля 2025 года.
- Больше всего игр Кариока провел за мексиканский «Тигрес» (335 матчей, 6 голов, 25 ассистов).
Источник: «РБ Спорт»