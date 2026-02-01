Введите ваш ник на сайте
Черданцев рассказал, как едва не остался без ноги

1 февраля, 17:50
1

Комментатор Георгий Черданцев поделился личной историей. Он едва не лишился ноги.

– Вчера после турнира [по паделу] я еле-еле дополз до дома. Сегодня утром встал – ноги деревянные, колено ноет. Но, видишь, кое-как до тебя доковылял (улыбается). Почти всю жизнь – через не могу.

– Значит, операция, на которой когда-то настоял доктор Орджоникидзе, только частично решила проблему?

– Она спасла мне ногу! Сан Саныч Балакирев, великий хирург, сказал после операции: «Я такого отвратительного колена не видел даже у профессиональных спортсменов». Там было уничтожено просто всe!

В 18 лет я получил травму и не стал делать операцию. Просто испугался. Тогда же ни артроскопов, ни прочего современного оборудования не было. Обычным ножом резали колено и ковыряли там, чуть не вилкой. Как оно потом срастeтся, никто понятия не имел. Нормальной реабилитации не существовало. Посоветовались с родителями и решили не рисковать. Я же не профессиональный спортсмен. И я с этим коленом ходил – мало того, добивал его.

Всe время играл в футбол, как заводной. На первом-втором курсе МГУ у меня внезапно раскрылись чакры и я вдруг осознал, что в спортивной школе «Спартака» неплохо научился играть. С поля просто не уходил! Играл за все факультеты – за географов, журналистов, за свой филфак, естественно. Через два матча на третий у меня случался рецидив. Ребята уже знали: если Юра с дикими воплями упал, нужно вправить ему вылетевшее колено обратно. Встал – дальше пошeл. К этому привыкаешь, но суставу от этого не легче. Я его добивал. В итоге дорвал всe, что можно было. Суставные кости были в нулину стeрты. Доктор Балакирев потому и сказал: «Ходить будешь – про футбол забудь». Это было в 2004 году. Но я, конечно, про футбол не забыл (улыбается).

  • Комментатор в профессии с прошлого века.
  • На «Матч ТВ» Черданцев со дня основания в 2015 году.
  • Уроженец Москвы комментирует матчи, ведет программы.

Источник: «Чемпионат»
Черданцев Георгий
Странник 09
1769968169
Язык бы тебе травмировали, чтобы поменьше про футбол лопотал
Ответить
