Тихонов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов сказал, готов ли он стать главным тренером красно-белых.

«Не думаю об этом. К «Спартаку» надо быть готовым. Чтобы было доверие руководства, карт-бланш. А приходить на две игры – и потом «давай, до свидания» – лучше не стоит. Смысл тратить время и здоровье? Готовы ли? У нас тренера любого возьми – все готовы. На словах. А готов ли ты ментально, чтобы выдержать этот пресс?», – сказал Тихонов.