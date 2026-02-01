Дуран согласился на переход в «Зенит»

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в «Зенит».
Сейчас петербуржцы ведут переговоры с саудовским клубом. Стороны приближаются к соглашению.
22-летний Дуран выступает на правах аренды за «Фенербахче», срок которой рассчитан до 30 июня 2026 года.
В этом сезоне форвард провел за стамбульцев 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Тransfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.
- Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Чемпионат»