ЦСКА может подписать бразильца из «Спортинга»

Защитник Матеус Рейс близок к переходу в ЦСКА из «Спортинга».

Ожидается, что он подпишет контракт с московским клубом сроком до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. Идут активные переговоры по ключевым параметрам сделки, но не все еще решено.

Летом у Рейса истекает договор со «Спортингом» и пока предложения о продлении договора клуб ему не делал. Сейчас обсуждается вариант, что лиссабонцы отпустят игрока в ЦСКА после встречи с «Порту» в 21-м туре Примейры 9 февраля.