АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:2.

Манкунианцы открыли счет на 19-й минуте усилиями Каземиро. На 56-й минуте Матеус Кунья забил второй мяч у хозяев.

Гости смогли сравнять счет в концовке. На 85-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, а на 90+1-й у лондонцев отличился Кевин Маседо.

Победный мяч «Манчестер Юнайтед» на 90+4-й забил Беньямин Шешко.

Манкунианцы занимают 4-е место в АПЛ с 41 очком после 24 матчей. «Фулхэм» идет 8-м с 34 баллами.

«МЮ» одержал 3-ю победу подряд. Беспроигрышная серия команды в АПЛ достигла 7 встреч подряд.