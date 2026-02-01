Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты

1 февраля, 19:02
8

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:2.

Манкунианцы открыли счет на 19-й минуте усилиями Каземиро. На 56-й минуте Матеус Кунья забил второй мяч у хозяев.

Гости смогли сравнять счет в концовке. На 85-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, а на 90+1-й у лондонцев отличился Кевин Маседо.

Победный мяч «Манчестер Юнайтед» на 90+4-й забил Беньямин Шешко.

Манкунианцы занимают 4-е место в АПЛ с 41 очком после 24 матчей. «Фулхэм» идет 8-м с 34 баллами.

«МЮ» одержал 3-ю победу подряд. Беспроигрышная серия команды в АПЛ достигла 7 встреч подряд.

Англия. Премьер-лига. 24 тур
Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Каземиро, 19; 2:0 - М. Кунья, 56; 2:1 - Р. Хименес, 85 (с пенальти); 2:2 - Кевин, 90+1; 3:2 - Б. Шешко, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (8)
Sedoi_Goblin
1769962305
После 2-2 выключил трансляцию.. На удачу.. Шешко красаучик,капитальный.. Я тащусь с него..))) GG MU!!!!!
Безлимит
1769964557
Огненный матч. Манчестер Юнайтед крут.Такие болелы как "олдтраффорд" не заслуживают быть болельщиками такого клуба.. Такие коZлы как "олдтраффорд" за неправедную в.ойну. А Манчестер Юнайтед против такого мусора среди своих болельщиков.
Oldtrafford83
1770009535
Its Carrick time)) Расслабились после 2-0, но к счастью собрались в конце, у паренька есть шанс наконец то подстричься, главное не влететь курятнику и пузырям)) GGMU
