АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:2.
Манкунианцы открыли счет на 19-й минуте усилиями Каземиро. На 56-й минуте Матеус Кунья забил второй мяч у хозяев.
Гости смогли сравнять счет в концовке. На 85-й минуте Рауль Хименес реализовал пенальти, а на 90+1-й у лондонцев отличился Кевин Маседо.
Победный мяч «Манчестер Юнайтед» на 90+4-й забил Беньямин Шешко.
Манкунианцы занимают 4-е место в АПЛ с 41 очком после 24 матчей. «Фулхэм» идет 8-м с 34 баллами.
«МЮ» одержал 3-ю победу подряд. Беспроигрышная серия команды в АПЛ достигла 7 встреч подряд.
Англия. Премьер-лига. 24 тур
Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 3:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Каземиро, 19; 2:0 - М. Кунья, 56; 2:1 - Р. Хименес, 85 (с пенальти); 2:2 - Кевин, 90+1; 3:2 - Б. Шешко, 90+4.
Источник: «Бомбардир»