  • Главная
  • Новости
  • Легионер «Зенита» нацелился завоевать с клубом много титулов

Легионер «Зенита» нацелился завоевать с клубом много титулов

1 февраля, 17:07
7

Вингер «Зенита» Педро высказался о подготовке команды к возобновлению сезона и Зимнему кубку РПЛ.

– Как вам работается на втором сборе?

– Сейчас тренировки более интенсивные и энергозатратные, и они в первые дни второго сбора нам необходимы. В том числе потому, что было три дня выходных. Надо возвращаться в ритм.

– Как провели три дня выходных между сборами?

– Этот отдых тоже был очень нужен, потому что первый сбор был непростым. С Мантуаном и другими ребятами съездили в Дубай, перевели дух, перезарядились и сейчас вернулись к рабочему режиму.

– Уже 3 февраля «Зениту» играть с «Динамо» в рамках Зимнего кубка РПЛ.

– С нетерпением его ждем. Во‑первых, играть всегда приятно. Во‑вторых, это один из наших принципиальных соперников. Хочется хорошо себя проявить. Мне кажется, мы в хороших кондициях, и нас ждет отличная игра.

– Что скажете о новичке Джоне Джоне?

– Мы давно знакомы, в Бразилии вместе играли по юношам. Он отличный парень с хорошей техникой, умеет завершать атаки, видит поле. Качественный футболист. Из того, что я вижу на тренировках, он должен нам помочь во второй части сезона.

– Как называете его внутри команды?

– Я‑то привык к имени Джон Джон с детства, поэтому для меня это не такое уж сложное или длинное имя [улыбается]. Так всегда его называл и называю. Думаю, для ребят тоже не составит труда так к нему обращаться.

– Недавно вы продлили контракт с «Зенитом» до конца сезона‑2029/2030. Что скажете по этому поводу?

– Был очень счастлив продлить контракт с клубом, в котором с самого первого момента тепло приняли меня и мою семью. Оказали и оказывают помощь во всем.

Поэтому очень надеюсь – в те годы, что у меня впереди по контракту, мы вместе завоюем много титулов. А я в свою очередь помогу команде всем чем смогу. В частности, постараюсь забивать как можно больше. В целом же сейчас в связи с продлением контракта только счастливые эмоции.

  • В конце января «Зенит» объявил о продлении контракта с 19-летним Педро до конца сезона‑2029/30.
  • Петербуржцы проводят второй сбор в ОАЭ. С 3 по 10 февраля команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ, где сыграет с «Краснодаром», «Динамо» и ЦСКА.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Педро
Good_win_ФКСМ
1769957364
выиграют чемпионат пе.дрилл, обыграют всех в кубке ЛО, ну и главное - нацелились в 2026 году выиграть зимний винлайн-кубок... все же второй год сериала столетия, как раз впору выиграть зимний кубок.
Ответить
DMитрий
1769962324
Единственный вариант при котором Педро задержится в клубе, это быстрый возврат в еврокубки со всеми возможными вытекающими. Другой мотивации перед шейхами нет.
Ответить
