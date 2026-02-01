Тарпищев сформулировал главную проблему «Спартака»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост тренера красно-белых.

«Я сторонник наших тренеров. А Карседо я не знаю. Надо понять, что он хочет от той команды, которая есть. Если будет что-то менять, станет еще хуже. А найдет ли он себе место в коллективе – вопрос психологический.

Самая большая проблема, что у «Спартака» нет российского лидера. Много легионеров, а должен быть такой, как Джикия. Этого явно не хватает», – сказал Тарпищев.